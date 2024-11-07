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Лимонный сок для пышного омлета: как работает трюк

0:56
Еда

Утренний прием пищи по праву считается одним из важнейших. От того, насколько питательным и вкусным будет завтрак, зависит продуктивность человека на протяжении дня.

Лимонный сок для пышного омлета: как работает трюк
Фото: Adobe Stock by chandlervid85, PDM

Блюда из яиц, такие как омлет, часто становятся выбором для завтрака. Однако не всегда удается добиться его пышности — нередко омлет теряет воздушность в процессе готовки или перед подачей.

Эта проблема знакома даже опытным кулинарам. Но есть небольшой секрет, который поможет сохранить объем блюда. Чтобы омлет всегда оставался пышным, добавьте несколько капель лимонного сока в яичную массу. Важно также хорошо разогреть сковороду и использовать сливочное масло для жарки.

Эксперты отмечают, что лимонный сок повлияет только на текстуру омлета, делая его воздушным и сохраняя форму. Вкус блюда при этом не изменится.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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