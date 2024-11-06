О чем стоит знать перед покупкой крабовых палочек

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Крабовые палочки известны многим как удобный полуфабрикат, но они имеют ряд недостатков, которые следует учитывать. Терапевт, диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева пояснила, что крабовые палочки — это лишь имитация настоящего крабового мяса. Основные компоненты этого продукта — рыбный фарш, крахмал, соль, а также различные красители и усилители вкуса.

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Такой продукт не содержит полезных микроэлементов, свойственных натуральному крабовому мясу, и фактически является пустым с точки зрения питательной ценности. Более того, высокое содержание соли делает его неподходящим для людей с повышенным артериальным давлением, поэтому гипертоникам не рекомендуется употреблять крабовые палочки регулярно.

Еще одним недостатком является наличие глутамата натрия, который используется для усиления вкуса, но может вызывать задержку жидкости в организме. Это особенно опасно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Королева также отметила, что из-за красителей крабовые палочки могут спровоцировать аллергические реакции, особенно при регулярном употреблении.

"Риск аллергии может возрастать при непереносимости рыбы", — добавила диетолог.

Уточнения

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. По форме и цвету напоминает мясо крабьей клешни или ноги.



