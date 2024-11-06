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Готовим яйца за минуту: секрет использования микроволновки

0:53
Еда

Способы приготовления яиц разнообразны: их можно жарить, варить или запекать. Но существует метод, который позволяет приготовить яйца проще и быстрее — с помощью микроволновки. Об этом рассказал шеф-повар.

Готовим яйца за минуту: секрет использования микроволновки
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Для этого нужно разбить яйцо в емкость, подходящую для микроволновой печи. Подойдет даже обычная чашка или кружка. Перед тем как отправить яйцо в микроволновку, необходимо добавить немного воды и накрыть посуду блюдцем, что предотвращает разбрызгивание и помогает равномерно приготовить блюдо.

Микроволновку следует включить на максимальную мощность. Спустя всего минуту яйцо будет готово к употреблению. Такой метод уже давно пользуется популярностью у многих хозяек, особенно когда яйца требуются для салатов или в качестве быстрого перекуса.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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