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Самые полезные каши для вашего здоровья: советы кардиолога

1:48
Еда

Рацион без каш сложно считать полноценным, и кардиолог Грант Шехян рассказал о самых полезных вариантах этого блюда, которые обеспечивают организм всем необходимым.

Самые полезные каши для вашего здоровья: советы кардиолога
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

По словам врача, крупы содержат множество микроэлементов, витаминов и минералов. Одной из самых полезных является овсянка, которая благодаря сбалансированному составу легко усваивается, а клетчатка помогает нормальной работе кишечника. Каша из пшенной крупы также выделяется среди прочих: она содержит идеальное соотношение белков и углеводов, а также много железа.

Правильно приготовленные каши способны бороться с холестериновыми бляшками и снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Важно лишь готовить их без сливочного масла.

"Польза каш — величина непостоянная", — отметил специалист.

Чтобы каша оставалась полезной, не стоит добавлять в нее много масла, соли, жареных овощей или жирного мяса, так как это нейтрализует ее диетические свойства. Кардиолог подчеркнул, что соль можно и вовсе не добавлять, так как натрий и хлор уже содержатся во многих растительных продуктах.

"Избыточное добавление соли приводит к задержке жидкости в организме и увеличивает риск гипертонии", — объяснил Шехян.

Если несоленые каши поначалу кажутся пресными, можно использовать зелень, приправы и семена для улучшения вкуса. Наилучший способ приготовления каш — это заваривание или запаривание. Для этого сухую крупу нужно залить кипятком или кефиром на пару часов, а лучше на ночь. Варка на огне может привести к потере или изменению полезных веществ.

Уточнения

Кардиоло́гия — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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