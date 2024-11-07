Самые полезные каши для вашего здоровья: советы кардиолога

Рацион без каш сложно считать полноценным, и кардиолог Грант Шехян рассказал о самых полезных вариантах этого блюда, которые обеспечивают организм всем необходимым.
По словам врача, крупы содержат множество микроэлементов, витаминов и минералов. Одной из самых полезных является овсянка, которая благодаря сбалансированному составу легко усваивается, а клетчатка помогает нормальной работе кишечника. Каша из пшенной крупы также выделяется среди прочих: она содержит идеальное соотношение белков и углеводов, а также много железа.
Правильно приготовленные каши способны бороться с холестериновыми бляшками и снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Важно лишь готовить их без сливочного масла.
"Польза каш — величина непостоянная", — отметил специалист.
Чтобы каша оставалась полезной, не стоит добавлять в нее много масла, соли, жареных овощей или жирного мяса, так как это нейтрализует ее диетические свойства. Кардиолог подчеркнул, что соль можно и вовсе не добавлять, так как натрий и хлор уже содержатся во многих растительных продуктах.
"Избыточное добавление соли приводит к задержке жидкости в организме и увеличивает риск гипертонии", — объяснил Шехян.
Если несоленые каши поначалу кажутся пресными, можно использовать зелень, приправы и семена для улучшения вкуса. Наилучший способ приготовления каш — это заваривание или запаривание. Для этого сухую крупу нужно залить кипятком или кефиром на пару часов, а лучше на ночь. Варка на огне может привести к потере или изменению полезных веществ.
Кардиоло́гия — обширный раздел медицины, занимающийся изучением сердечно-сосудистой системы человека: строения и развития сердца и сосудов, их функций.
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