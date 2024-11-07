Как очистить ванную без химии: натуральный метод с грейпфрутом

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Химические средства для чистки ванной часто бывают слишком агрессивными, с резкими запахами и могут вызывать аллергию. Но существует простой и безопасный способ, который можно использовать вместо них — половинка грейпфрута.

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Очистка сантехники с одновременным освежением аромата в ванной комнате может казаться сложной задачей, для которой нужна только химия. Однако, по словам экспертов, есть более экологичный и безопасный метод.

Для уборки возьмите половинку грейпфрута, обмакните ее в сахар и протрите поверхность ванны или раковины. Сахар будет действовать как абразив, удаляя загрязнения, а лимонная кислота из грейпфрута поможет закрепить чистоту. Этот метод позволяет сохранить сияние сантехники на несколько недель, а в ванной комнате остается приятный свежий аромат.

Оставшуюся часть грейпфрута можно сохранить в холодильнике для следующей уборки. Важно следить, чтобы фрукт не высох. Такой способ не только экологичен, но и экономичен.

Уточнения

Грейпфру́т помпельмус гроздевидный (лат. Cītrus paradīsi) — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.



