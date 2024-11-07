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Почему сода не помогает при чистке чайника: мнение химика

1:07
Еда

Многие сталкиваются с разочарованием, пытаясь очистить чайник от накипи с помощью соды. Химик Андрей Дорохов объяснил, почему этот метод не работает.

Почему сода не помогает при чистке чайника: мнение химика
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Несмотря на популярность в быту, сода малоэффективна в борьбе с накипью. С научной точки зрения, накипь образуется из растворенных в воде гидрокарбонатов кальция и магния, которые превращаются в нерастворимые соединения и откладываются на стенках чайника.

Сода создает щелочную среду, которая не справляется с удалением накипи. То же касается и сладких газированных напитков: несмотря на советы из Интернета, этот метод не дает хороших результатов. Для эффективной очистки необходима более сильная кислая среда, уточнил Дорохов.

Эксперт рекомендует использовать уксус для удаления накипи, но предупреждает, что этот продукт может повредить металлическое покрытие внутри чайника. Лучшим средством против накипи является лимонная кислота в чистом виде или комбинация лимонной и молочной кислот.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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