Почему вы неправильно пользуетесь овощечисткой

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Чем больше современных гаджетов на кухне, тем легче выполнять повседневные задачи. Однако одной покупки прибора недостаточно — важно знать, как правильно его использовать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, многие неправильно пользуются овощечисткой. Этот инструмент помогает быстро и удобно снимать кожуру с овощей и фруктов. Но многие люди, по привычке, очищают продукты движениями к себе, как при работе обычным ножом.

Производители утверждают, что правильная техника использования овощечистки — это чистка движениями снизу вверх, от себя. Такой способ считается не только самым эффективным, но и наиболее безопасным, так как минимизирует риск получения травм.

Кроме того, овощечистка — универсальный прибор. Она отлично подходит для создания тонких ломтиков и стружки, например, из сыра или шоколада.

Уточнения

Овощечистка — специальный предмет кухонной утвари и домашнего обихода, предназначенный для очистки овощей и фруктов перед употреблением их в пищу.

