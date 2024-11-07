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Почему вы неправильно пользуетесь овощечисткой

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Еда

Чем больше современных гаджетов на кухне, тем легче выполнять повседневные задачи. Однако одной покупки прибора недостаточно — важно знать, как правильно его использовать.

Почему вы неправильно пользуетесь овощечисткой
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, многие неправильно пользуются овощечисткой. Этот инструмент помогает быстро и удобно снимать кожуру с овощей и фруктов. Но многие люди, по привычке, очищают продукты движениями к себе, как при работе обычным ножом.

Производители утверждают, что правильная техника использования овощечистки — это чистка движениями снизу вверх, от себя. Такой способ считается не только самым эффективным, но и наиболее безопасным, так как минимизирует риск получения травм. 

Кроме того, овощечистка — универсальный прибор. Она отлично подходит для создания тонких ломтиков и стружки, например, из сыра или шоколада.

Уточнения

Овощечистка — специальный предмет кухонной утвари и домашнего обихода, предназначенный для очистки овощей и фруктов перед употреблением их в пищу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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