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Как питание помогает справиться с выгоранием: советы эксперта

1:25
Еда

Эксперт в области питания поделилась рекомендациями по рациону, который поможет справиться с выгоранием. Оказалось, что некоторые продукты могут усиливать чувство усталости, поэтому важно знать, чем питаться, чтобы поддержать организм в борьбе с эмоциональным истощением.

Как питание помогает справиться с выгоранием: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.org by LouiseTynan95, CC BY-SA 4.0

В периоды выгорания специалисты советуют пересмотреть привычное питание. Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл объяснила, что усталость часто воспринимается как физическое явление, причиной которого могут быть работа или стресс. Однако психологическое истощение может быть связано и с несбалансированным питанием, отметила она.

Чтобы минимизировать риски, Баррелл рекомендует заменить сладкие и обработанные закуски свежими овощами и мясными или рыбными блюдами. В стрессовые периоды организму необходимы питательные вещества, помогающие бороться с последствиями усталости.

Например, утро можно начать со свежевыжатого овощного или фруктового сока. Для обеда хорошо подойдут салаты с добавлением мяса или рыбы, например, консервированного тунца, нежирных куриных стейков, орехов и семечек. Полезно также включить в рацион обжаренные овощи. Постное красное мясо разрешено — оно восполняет запасы железа в организме.

Уточнения

Стресс  — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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