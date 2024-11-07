Кому какао полезно, а кому стоит отказаться

Осень — время, когда особенно хочется согреваться сладкими горячими напитками. Один из лучших выборов в этом случае — какао. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому этот напиток полезен, а кому стоит его избегать.
По словам специалиста, здоровые люди могут пить какао ежедневно и даже позволить себе две-три чашки без опасений для здоровья. Единственное противопоказание — наличие подагры, так как в этом случае нарушено усвоение мочевой кислоты, и употребление какао может быть нежелательным.
Соломатина отметила, что какао можно пить с сахаром, но одной чайной ложки на чашку будет вполне достаточно. Она также добавила, что какао благотворно воздействует на организм: тонизирует, снижает риск образования тромбов и способствует улучшению работы мозга.
Ранее диетолог Татьяна Залетова подчеркнула, что какао богато антиоксидантами, которые помогают защитить организм от старения, уменьшают агрегацию тромбоцитов и снижают риск инсультов и инфарктов. Особенно полезен этот напиток для людей с проблемами печени.
Тромб — прижизненный свёрток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.
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