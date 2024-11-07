Легкое безе без яичных белков: секрет идеальной текстуры

Безе — изысканный десерт, который буквально тает во рту. Готовить его невероятно просто: традиционный рецепт включает всего несколько ингредиентов — яичные белки, сахар, соль и немного лимонного сока.
Однако, удивительно, но воздушное безе можно приготовить и без использования яиц. В качестве замены белков отлично подходит жидкость от консервированного горошка. Остальные компоненты остаются привычными — соль и сахар.
Для приготовления понадобятся рассол от банки горошка, 250 граммов сахара и щепотка соли. Все ингредиенты нужно соединить в глубокой миске и взбивать миксером на максимальной скорости до тех пор, пока масса не станет густой и белоснежной. Если смесь окажется недостаточно плотной, можно добавить еще немного сахара и продолжить взбивать.
Когда масса готова, с помощью кондитерского мешка сформируйте порции и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Духовку предварительно разогрейте до 100°C. Спустя 40 минут ваш хрустящий десерт будет готов к подаче.
Десе́рт — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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