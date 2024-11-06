Диетолог развеяла миф о полезности червивых яблок

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что червивые яблоки полезнее, потому что они не обработаны "химией" и более натуральные. Однако диетолог и терапевт Наталья Лазуренко опровергла этот миф. Врач рассказала, что предположение о том, что магазинные яблоки содержат вредные вещества и выращены по неправильным технологиям, часто не соответствует действительности.

Фото: flickr.com by Patrick Clement, CC BY 2.0

Лазуренко отметила, что употребление только что сорванного или упавшего с дерева яблока может быть полезным, но при этом важно знать условия выращивания дерева и использованные препараты. Хотя свежее червивое яблоко не принесет вреда сразу, его поврежденная кожура и мякоть со временем становятся отличной средой для бактерий. Патогенные микроорганизмы активно размножаются там, где есть углеводы, что делает такие плоды потенциально опасными.

Врач рекомендовала выбирать целые и неповрежденные яблоки. Тем, кто беспокоится о химических добавках в продуктах, лучше выбирать сезонные фрукты в магазине.

Уточнения

Бакте́рии — домен прокариотических микроорганизмов. Бактерии обычно достигают нескольких микрометров в длину, их клетки могут иметь разнообразную форму: от шарообразной до палочковидной и спиралевидной.

