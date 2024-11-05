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Почему не стоит худеть ради других: мнение психолога

1:24
Еда

После похудения многие ожидают, что их жизнь изменится к лучшему, но психолог Наталья Наумова объясняет, почему не стоит худеть ради кого-то другого. Специалист утверждает, что такое стремление связано с внутренними психологическими проблемами. Она отметила, что желание сбросить вес ради другого человека указывает на патологию. Человек может строить иллюзии о том, что определенный вес поможет ему получить симпатию от партнера, реального или потенциального. Но в большинстве случаев подобные ожидания не оправдываются.

Почему не стоит худеть ради других: мнение психолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наумова подчеркивает, что стремление соответствовать чужим ожиданиям зачастую сопровождается внутренним конфликтом. Его корни могут уходить в детские взаимоотношения с родителями, которые проявляли любовь и одобрение только при условии соответствия их требованиям. В подобных ситуациях необходимо разобраться с внутренними проблемами самостоятельно или с помощью психолога.

Многие люди также уверены, что лишний вес мешает им построить семью. Это ограничивающее убеждение, созданное человеком самим для себя, и оно становится препятствием на пути к личному счастью. Психолог советует учиться понимать свои потребности и искать пути их реализации, которые подходят именно вам.

Уточнения

Мотива́ция — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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