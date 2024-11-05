Как приготовить картошку фри дома: пошаговый рецепт

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Если вам захотелось картошки фри, нет необходимости переплачивать за доставку или идти в ресторан. Домашний вариант этого блюда можно приготовить быстро и легко, следуя советам опытных кулинаров.

Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

500 г картофеля

0,5 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

800 мл растительного масла

Пошаговый рецепт:

Подготовка картофеля: вымойте и очистите картофель, затем нарежьте его брусочками шириной 1 см. Для удобства сначала придайте клубню форму куба. Промойте нарезанный картофель под проточной водой до тех пор, пока вода не станет мутной — так вы избавитесь от лишнего крахмала. Бланширование: вскипятите воду в кастрюле и добавьте картофель. Дайте воде закипеть снова и сразу же откиньте картофель на дуршлаг. Промойте его под холодной водой, чтобы брусочки снаружи были хрустящими, а внутри — мягкими. Маринование: в глубокой миске растворите 1 ст. л. сахара и 0,5 ст. л. соли в холодной воде. Замочите картофель на 5-7 минут. Затем выложите брусочки на кухонное полотенце или бумажные салфетки и тщательно обсушите. Разложите картофель по пакетам и отправьте в морозилку на несколько часов. Жарка: в сковороде или сотейнике с толстыми стенками разогрейте растительное масло. Проверьте температуру, опустив один брусочек в масло — если он покрывается пузырьками, можно приступать к жарке. Обжаривайте картофель небольшими порциями по 5 минут. Подача: выложите готовую картошку фри на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Перед подачей посыпьте солью или тертым сыром.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

