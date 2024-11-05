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Как приготовить картошку фри дома: пошаговый рецепт

1:56
Еда

Если вам захотелось картошки фри, нет необходимости переплачивать за доставку или идти в ресторан. Домашний вариант этого блюда можно приготовить быстро и легко, следуя советам опытных кулинаров.

Как приготовить картошку фри дома: пошаговый рецепт
Фото: Adobe Stock by M.studio, PDM

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля
  • 0,5 ст. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 800 мл растительного масла

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка картофеля: вымойте и очистите картофель, затем нарежьте его брусочками шириной 1 см. Для удобства сначала придайте клубню форму куба. Промойте нарезанный картофель под проточной водой до тех пор, пока вода не станет мутной — так вы избавитесь от лишнего крахмала.
  2. Бланширование: вскипятите воду в кастрюле и добавьте картофель. Дайте воде закипеть снова и сразу же откиньте картофель на дуршлаг. Промойте его под холодной водой, чтобы брусочки снаружи были хрустящими, а внутри — мягкими.
  3. Маринование: в глубокой миске растворите 1 ст. л. сахара и 0,5 ст. л. соли в холодной воде. Замочите картофель на 5-7 минут. Затем выложите брусочки на кухонное полотенце или бумажные салфетки и тщательно обсушите. Разложите картофель по пакетам и отправьте в морозилку на несколько часов.
  4. Жарка: в сковороде или сотейнике с толстыми стенками разогрейте растительное масло. Проверьте температуру, опустив один брусочек в масло — если он покрывается пузырьками, можно приступать к жарке. Обжаривайте картофель небольшими порциями по 5 минут.
  5. Подача: выложите готовую картошку фри на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Перед подачей посыпьте солью или тертым сыром.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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