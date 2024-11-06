Простая и вкусная намазка из горошка и оливок

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Утром часто хочется чего-то простого и вкусного на завтрак, например, бутерброд с намазкой. Вместо привычных мясного паштета или творожного сыра, можно попробовать приготовить соленую намазку всего из двух основных ингредиентов — консервированного горошка и оливок.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

Рецепт:

Для приготовления понадобятся консервированный горошек, оливки и немного дополнительных компонентов для вкуса: красный лук, чеснок, карри, каперсы и оливковое масло.

Инструкция:

Слейте рассол с горошка и оливок, соедините эти жидкости. Добавьте к смеси каперсы, оливковое масло, карри, нарезанные лук и чеснок. Взбейте все ингредиенты блендером до однородного состояния. Закуска готова! Она отлично подойдет не только для бутербродов, но и в качестве дополнения к хлебцам, чипсам или картофелю фри. Храните намазку в холодильнике, но не более двух дней.

Совет диетолога:

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рекомендовала включать паштеты в рацион, поскольку они содержат много питательных веществ и легче усваиваются организмом по сравнению с мясом.

Уточнения

Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).

