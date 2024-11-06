Простая и вкусная намазка из горошка и оливок

Утром часто хочется чего-то простого и вкусного на завтрак, например, бутерброд с намазкой. Вместо привычных мясного паштета или творожного сыра, можно попробовать приготовить соленую намазку всего из двух основных ингредиентов — консервированного горошка и оливок.
Рецепт:
Для приготовления понадобятся консервированный горошек, оливки и немного дополнительных компонентов для вкуса: красный лук, чеснок, карри, каперсы и оливковое масло.
Инструкция:
Совет диетолога:
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рекомендовала включать паштеты в рацион, поскольку они содержат много питательных веществ и легче усваиваются организмом по сравнению с мясом.
Бутербро́д — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).
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