Гарнир от головной боли: что рекомендует диетолог

Врач-диетолог Елена Парецкая рассказала, что простой гарнир, такой как картофельное пюре, может помочь при головной боли. Парецкая объяснила, что одной из причин возникновения головных болей часто становится нехватка в организме витаминов группы В, магния и калия. Все эти важные элементы содержатся в картофельном пюре, особенно приготовленном по классическому рецепту — с добавлением сливочного масла и молока.

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Картофельное пюре также не содержит раздражителей, таких как специи, усилители вкуса и консерванты, что делает его безопасным для чувствительных людей. Специалист посоветовала использовать картофель с низким содержанием крахмала, добавлять молоко жирностью 3,2%, соль без йода и зелень. Простые добавки, такие как петрушка и укроп, дополнительно обогатят блюдо минералами и витаминами.

Однако Парецкая подчеркнула, что пюре — это не лекарство от головной боли, а лишь источник полезных элементов, способных поддержать организм. При частых головных болях рекомендуется обратиться за консультацией к врачу.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

