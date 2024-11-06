Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Кухонная утварь может содержать токсичные вещества, как выяснили ученые. Биохимик Эндрю Тернер подчеркнул, что особую опасность представляет черный пластик. Согласно исследованиям Toxic-Free Future и Амстердамского свободного университета, этот материал может содержать антипирены — вещества, которые при контакте с пищей попадают в организм и могут вызывать гормональные нарушения. Длительное воздействие этих веществ ассоциируется с повышенным риском заболеваний щитовидной железы и даже рака.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Антипирены обладают термостойкими свойствами и часто используются при производстве корпусов для электроники. Позже переработанный черный пластик применяется для изготовления кухонной утвари, канцелярских изделий и игрушек. Кухонные принадлежности, такие как черные пластиковые лопатки и одноразовые контейнеры, оказались одними из основных источников антипиренов.

Определить безопасность таких предметов визуально практически невозможно, поэтому ученые советуют выбрасывать их, а не сдавать в переработку.

Уточнения

Антипирен — компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.



