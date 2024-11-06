Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить

Кухонная утварь может содержать токсичные вещества, как выяснили ученые. Биохимик Эндрю Тернер подчеркнул, что особую опасность представляет черный пластик. Согласно исследованиям Toxic-Free Future и Амстердамского свободного университета, этот материал может содержать антипирены — вещества, которые при контакте с пищей попадают в организм и могут вызывать гормональные нарушения. Длительное воздействие этих веществ ассоциируется с повышенным риском заболеваний щитовидной железы и даже рака.
Антипирены обладают термостойкими свойствами и часто используются при производстве корпусов для электроники. Позже переработанный черный пластик применяется для изготовления кухонной утвари, канцелярских изделий и игрушек. Кухонные принадлежности, такие как черные пластиковые лопатки и одноразовые контейнеры, оказались одними из основных источников антипиренов.
Определить безопасность таких предметов визуально практически невозможно, поэтому ученые советуют выбрасывать их, а не сдавать в переработку.
Антипирен — компонент, добавляемый в материалы органического происхождения с целью обеспечения огнезащиты.
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