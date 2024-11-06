Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонная утварь, которая может быть токсичной: что выбросить
Компания Adnoc из ОАЭ будет поставлять СПГ в Германию
Сибирские учёные разработали инновационный VR-тренажер для промышленных специалистов
Посредников исключат при приёме экзаменов у мигрантов
Какие сорта моркови переживут зиму: лучшие варианты для подзимнего посева
Психолог Чапкевич рассказала, как справиться с расставанием
Секреты крепкого сна: в какое время лучше тренироваться, чтобы сон был крепким и качественным
5 древних городов, которые обязательно нужно посетить
Продукты быстрого приготовления и их влияние на здоровье

Как приготовить манты с тыквой и мясом: пошаговый рецепт

1:52
Еда

Выходные — отличное время для приготовления мантов, которые требуют времени и внимания, но в результате вы получите ароматное и горячее блюдо, способное объединить всю семью за столом и наполнить дом уютом.

Как приготовить манты с тыквой и мясом: пошаговый рецепт
Фото: freepik.com by Freepik, PDM

Манты можно готовить с разнообразными начинками: мясными и овощными. В осенний период особенно актуальны манты с тыквой — эксперты делится рецептом, который можно легко повторить.

Ингредиенты для теста:

  • 450 г муки
  • 1 куриное яйцо
  • 210 мл воды
  • 0,5 ч. л. соли

Ингредиенты для начинки:

  • 400 г тыквы
  • 200 г говядины
  • 200 г баранины
  • 2 луковицы
  • 1 ст. л. бальзамического соуса
  • 2 ст. л. сливочного масла
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Приготовление теста: смешайте муку с яйцом и солью, постепенно добавляя воду. Замесите тесто и оставьте его на 1 час.
Подготовка начинки: нарежьте мясо и тыкву кубиками. В тыкву добавьте соль, перец и 0,5 ст. л. бальзамического уксуса.
Лук: одну луковицу нарежьте произвольно, а вторую измельчите до состояния пюре в блендере. Добавьте лук к мясу, добавив оставшийся уксус.
Сборка: соедините мясо, лук и тыкву, добавьте сливочное масло. Раскатайте тесто и сформируйте кружки. Поместите начинку в центр и защипните края.

Приготовление: готовьте манты на пару в мантоварке или пароварке 45 минут.
Подавайте манты со сливочным маслом, красным перцем, сметаной или томатным соусом.

Уточнения

Манты́ — традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Домашние животные
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко Аудио 
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Авто
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем Аудио 
Популярное
Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей

ЗРК С-500 "Прометей" представляет собой многофункциональную систему, включающую в себя радиолокационные станции различного типа, ракеты и другие компоненты.

Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Тыквы: секреты хранения, которые знают не все
Учёные обнаружили чёрную дыру, растущую с рекордной скоростью
Растения, из которых можно сделать живые изгороди: 10 лучших
После победы Трампа Финляндия подаёт сигнал России о нормализации отношений Любовь Степушова Загадки цивилизации долины Инда: что говорят генетики Игорь Буккер Как описывал русскую историю прозападный польский учёный Казимир Валишевский Сергей Лебедев
Как понять, что ваша кошка чувствует себя одиноко
Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Последние материалы
УК потратили в этом году на 28% больше денег на содержание детских площадок
ВСУ скоро отойдут из Курской области. Киев готовит население к новой зраде
Травматолог поделился секретом безопасной тренировки
Как приготовить манты с тыквой и мясом: пошаговый рецепт
Где исследовать подводный мир: путеводитель по дайвинг-турам
В Домодедово задержали наемника из Армении, воевавшего за ВСУ
3 зимостойких кустарника, которые можно посадить в саду в ноябре
Как замедлить старение кожи: три типа старения и уход при каждом из них
Долгосрочная аренда авто: что привлекает горожан в каршеринге
Российские учёные открыли метод синтеза лекарств по принципу домино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.