Как приготовить манты с тыквой и мясом: пошаговый рецепт

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Выходные — отличное время для приготовления мантов, которые требуют времени и внимания, но в результате вы получите ароматное и горячее блюдо, способное объединить всю семью за столом и наполнить дом уютом.

Фото: freepik.com by Freepik, PDM

Манты можно готовить с разнообразными начинками: мясными и овощными. В осенний период особенно актуальны манты с тыквой — эксперты делится рецептом, который можно легко повторить.

Ингредиенты для теста:

450 г муки

1 куриное яйцо

210 мл воды

0,5 ч. л. соли

Ингредиенты для начинки:

400 г тыквы

200 г говядины

200 г баранины

2 луковицы

1 ст. л. бальзамического соуса

2 ст. л. сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Приготовление теста: смешайте муку с яйцом и солью, постепенно добавляя воду. Замесите тесто и оставьте его на 1 час.

Подготовка начинки: нарежьте мясо и тыкву кубиками. В тыкву добавьте соль, перец и 0,5 ст. л. бальзамического уксуса.

Лук: одну луковицу нарежьте произвольно, а вторую измельчите до состояния пюре в блендере. Добавьте лук к мясу, добавив оставшийся уксус.

Сборка: соедините мясо, лук и тыкву, добавьте сливочное масло. Раскатайте тесто и сформируйте кружки. Поместите начинку в центр и защипните края.

Приготовление: готовьте манты на пару в мантоварке или пароварке 45 минут.

Подавайте манты со сливочным маслом, красным перцем, сметаной или томатным соусом.

Уточнения

Манты́ — традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии.

