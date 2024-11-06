Как приготовить манты с тыквой и мясом: пошаговый рецепт

Выходные — отличное время для приготовления мантов, которые требуют времени и внимания, но в результате вы получите ароматное и горячее блюдо, способное объединить всю семью за столом и наполнить дом уютом.
Манты можно готовить с разнообразными начинками: мясными и овощными. В осенний период особенно актуальны манты с тыквой — эксперты делится рецептом, который можно легко повторить.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Пошаговая инструкция:
Приготовление теста: смешайте муку с яйцом и солью, постепенно добавляя воду. Замесите тесто и оставьте его на 1 час.
Подготовка начинки: нарежьте мясо и тыкву кубиками. В тыкву добавьте соль, перец и 0,5 ст. л. бальзамического уксуса.
Лук: одну луковицу нарежьте произвольно, а вторую измельчите до состояния пюре в блендере. Добавьте лук к мясу, добавив оставшийся уксус.
Сборка: соедините мясо, лук и тыкву, добавьте сливочное масло. Раскатайте тесто и сформируйте кружки. Поместите начинку в центр и защипните края.
Приготовление: готовьте манты на пару в мантоварке или пароварке 45 минут.
Подавайте манты со сливочным маслом, красным перцем, сметаной или томатным соусом.
Манты́ — традиционное, преимущественно мясное блюдо народов Центральной Азии.
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