Балканский завтрак: вкусное начало дня или калорийная ловушка

В TikTok набирает популярность "балканский завтрак", включающий вяленое мясо, сыр, мед, оливки, овощи (например, пасту из баклажанов) и кофе. Американский диетолог Бхарати Рамеш поделился своим мнением о таком утреннем приеме пищи.
Эксперт отметил, что "балканский завтрак" богат клетчаткой и белком. Клетчатка поддерживает здоровье кишечника, а белок способствует укреплению мышц и костей.
"Этот завтрак очень питателен, что особенно полезно в начале дня. Важно употреблять эти продукты в умеренных количествах и добавлять больше полезных ингредиентов. Контроль размера порций и выбор продуктов с низким содержанием натрия могут усилить пользу такого питания", — пояснил диетолог.
Однако Рамеш также отметил недостатки такого завтрака: его калорийность и наличие обработанного мяса. Людям с лишним весом рекомендуется выбирать более диетические продукты с пониженным содержанием натрия.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.
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