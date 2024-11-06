Балканский завтрак: вкусное начало дня или калорийная ловушка

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

В TikTok набирает популярность "балканский завтрак", включающий вяленое мясо, сыр, мед, оливки, овощи (например, пасту из баклажанов) и кофе. Американский диетолог Бхарати Рамеш поделился своим мнением о таком утреннем приеме пищи.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Эксперт отметил, что "балканский завтрак" богат клетчаткой и белком. Клетчатка поддерживает здоровье кишечника, а белок способствует укреплению мышц и костей.

"Этот завтрак очень питателен, что особенно полезно в начале дня. Важно употреблять эти продукты в умеренных количествах и добавлять больше полезных ингредиентов. Контроль размера порций и выбор продуктов с низким содержанием натрия могут усилить пользу такого питания", — пояснил диетолог.

Однако Рамеш также отметил недостатки такого завтрака: его калорийность и наличие обработанного мяса. Людям с лишним весом рекомендуется выбирать более диетические продукты с пониженным содержанием натрия.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

