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Как овощи помогают снизить риск рака: мнение врача

1:06
Еда

Врач Ирина Очеретина порекомендовала включить в рацион 7 продуктов с выраженными антираковыми свойствами, которые доступны каждому.

Как овощи помогают снизить риск рака: мнение врача
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Первым продуктом, на который стоит обратить внимание, является свекла. Этот корнеплод не только улучшает питание мозга, но и замедляет деление раковых клеток. Морковь, второй в списке, особенно полезна для курильщиков — регулярное употребление этого овоща может в три раза снизить риск развития рака легких.

Репа, по словам врача, помогает предотвратить рак желудка, легких, кишечника и молочных желез. Чеснок, признанный многими учеными, содержит аллицин, который снижает уровень сахара в крови и оказывает защитное действие на печень, уменьшая риск рака.

Зеленые овощи, такие как шпинат, брокколи и листовая капуста, также имеют важное значение. Они содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями и опухолями, поддерживая здоровье организма.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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