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Лучшие чаи для контроля сахара при диабете

1:07
Еда

Чай — это не просто напиток, а настоящий помощник для здоровья. Он может бодрить, успокаивать, улучшать сон, нормализовать давление и даже регулировать уровень глюкозы в крови. Эксперты рассказали, какие чаи полезны при диабете.

Лучшие чаи для контроля сахара при диабете
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Зеленый и черный чаи, чай из гибискуса, ромашковый и имбирный — все они могут поддерживать баланс сахара и способствовать улучшению обмена веществ. Зеленый чай содержит много антиоксидантов, которые способны повышать чувствительность организма к инсулину, а полифенолы в черном чае предотвращают резкие скачки сахара после еды.

Ромашковый чай особенно полезен для повышения уровня антиоксидантов у людей с диабетом второго типа, а чай из гибискуса помогает снизить высокое артериальное давление и уровень холестерина — это важные показатели для диабетиков.

Имбирный чай известен своими противовоспалительными качествами. Исследования доказали, что он улучшает уровень липидов и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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