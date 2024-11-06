Идеальный рецепт для семейного ужина — куриные голени и картофель

Куриные голени — универсальный выбор для семейного ужина или праздничного стола. Они идеально сочетаются с картофелем, который можно запекать вместе с мясом, что значительно упрощает процесс готовки. Мы предлагаем быстрый и вкусный рецепт, который оценят все.
Для блюда потребуются: оливковое масло, соль, свежемолотый перец и ароматные травы, такие как базилик, розмарин или тимьян. Подойдут и любые другие приправы по вкусу.
Начните с того, что обмакните голени в растительном масле, посыпьте специями и тщательно перемешайте. Затем выложите мясо в форму для запекания. Картофель очистите, нарежьте дольками, также смажьте маслом и специями, а затем добавьте к голеням в форму. Готовьте в духовке при температуре 200°C. Спустя 15 минут переверните мясо и запекайте еще 15 минут.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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