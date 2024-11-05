Сырно-кабачковые лепёшки: очень вкусный рецепт, а главное — очень быстрый

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете простое и вкусное блюдо для обеда или ужина, то сырно-кабачковые оладьи — отличный выбор. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, так как кабачки богаты витаминами и минералами. К тому же оладьи можно приготовить быстро и легко, даже если вы не очень опытный кулинар.

Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0

Для приготовления этого восхитительного блюда вам потребуется:

300 г кабачка;

2 яйца;

100 г сыра (чем больше, тем лучше);

2 столовые ложки муки;

специи по вкусу;

1/2 чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление

Кабачок следует натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость. Затем добавьте яйца, специи и тертый сыр, тщательно перемешайте. После этого всыпьте муку и разрыхлитель и снова перемешайте. Застелите противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки. Сформируйте оладьи ложкой и выложите их на противень. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.

Эти нежные и ароматные оладьи станут вашим любимым блюдом!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

