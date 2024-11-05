Сырно-кабачковые лепёшки: очень вкусный рецепт, а главное — очень быстрый

Если вы ищете простое и вкусное блюдо для обеда или ужина, то сырно-кабачковые оладьи — отличный выбор. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, так как кабачки богаты витаминами и минералами. К тому же оладьи можно приготовить быстро и легко, даже если вы не очень опытный кулинар.
Для приготовления этого восхитительного блюда вам потребуется:
Приготовление
Эти нежные и ароматные оладьи станут вашим любимым блюдом!
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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