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Сырно-кабачковые лепёшки: очень вкусный рецепт, а главное — очень быстрый

1:11
Еда

Если вы ищете простое и вкусное блюдо для обеда или ужина, то сырно-кабачковые оладьи — отличный выбор. Это блюдо не только вкусное, но и полезное, так как кабачки богаты витаминами и минералами. К тому же оладьи можно приготовить быстро и легко, даже если вы не очень опытный кулинар.

Сырно-кабачковые лепёшки: очень вкусный рецепт, а главное — очень быстрый
Фото: commons.wikimedia.org by Maggie, CC BY 2.0

Для приготовления этого восхитительного блюда вам потребуется:

  • 300 г кабачка;
  • 2 яйца;
  • 100 г сыра (чем больше, тем лучше);
  • 2 столовые ложки муки;
  • специи по вкусу;
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление

  1. Кабачок следует натереть на крупной терке и отжать лишнюю жидкость.
  2. Затем добавьте яйца, специи и тертый сыр, тщательно перемешайте.
  3. После этого всыпьте муку и разрыхлитель и снова перемешайте.
  4. Застелите противень пергаментной бумагой или силиконовым ковриком для выпечки.
  5. Сформируйте оладьи ложкой и выложите их на противень.
  6. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.

Эти нежные и ароматные оладьи станут вашим любимым блюдом!

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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