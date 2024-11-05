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Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?

2:34
Еда

Запечённые яблоки с различными начинками — это традиционный осенний десерт, который не только восхищает своим вкусом, но и приносит огромную пользу организму. В запечённом виде яблоки становятся ещё более полезными, так как лучше усваиваются.

Как приготовить яблоки в духовке, чтобы они были не только вкусными, но и полезными?
Фото: commons.wikimedia.org by Brücke-Osteuropa, CC BY-SA 3.0
  1. Выберите подходящие яблоки. Для приготовления этого блюда лучше всего использовать яблоки среднего или крупного размера, без червоточин и с приятной сладостью. Если у вас только кислые яблоки, не бойтесь добавить немного сахара, чтобы избежать излишней кислоты в готовом блюде.
  2. Приготовьте вкусную начинку. Классические ингредиенты для начинки запечённых яблок — это мёд, корица, орехи и творог. Мёда потребуется совсем немного — примерно по чайной ложке на каждое яблоко. Корицу можно смешать с сахаром для более насыщенного вкуса.
  3. Подготовьте яблоки. Прежде всего, тщательно промойте яблоки под проточной водой. Если вы используете магазинные яблоки, не забудьте помыть их с моющим средством и губкой, чтобы удалить воск, которым их покрывают для длительного хранения.
  4. Подготовьте яблоки к запеканию. Решите, как вы будете готовить яблоки. Если вы хотите запечь их целиком, просто срежьте верхушку и посыпьте небольшим количеством сахара, смешанного с корицей. То же самое можно сделать и с половинками яблок. Для фаршированных яблок аккуратно вырежьте серединку и удалите мякоть ложкой. Если вы хотите запечь яблоки в тесте, то также вырежьте серединку, очистите кожуру и сбрызните лимонным соком, чтобы они не потемнели.
  5. Выберите температуру запекания. Слишком высокая температура может привести к тому, что яблоки лопнут, а низкая — к тому, что они не пропекутся. Оптимальная температура для запекания — 180 градусов. С помощью зубочистки сделайте несколько проколов в кожуре яблок, чтобы они лучше пропеклись.
  6. Обратите внимание на время запекания. Запекайте яблоки примерно 20 минут, но помните, что время приготовления можно варьировать в зависимости от ваших предпочтений. Некоторые любят, чтобы яблоки слегка хрустели, и в таком случае их нужно запекать недолго. Другие предпочитают, чтобы они полностью размякли, и тогда запекайте их дольше, пока кожура не начнёт лопаться.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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