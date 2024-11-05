Яблочный пирог на цитрусовом тесте: благодаря своей нежности он напоминает мороженое

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящая корочка с большим количеством начинки в нежной заливке — пирог, напоминающий пирожное. Он станет прекрасным десертом, если добавить шарик мороженого. Этот пирог хорошо готовить, пока продолжается сезон яблок.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

тесто:

мука — 170 г,

сливочное масло — 100 г,

овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г,

апельсиновая цедра — 1 столовая ложка,

сахар — 60 г,

сметана — 75 г,

соль — 1 щепотка;

заливка:

сливочный сыр — 100 г,

яйцо — 1 штука,

сахар — 60 г,

творог — 120 г,

ванильный сахар — 0,5 чайной ложки;

начинка:

яблоки — 0,5 кг,

лимонный сок — 1 столовая ложка;

для верха:

корица молотая — 0,5 чайной ложки,

сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Смешайте сухие ингредиенты для теста. Измельчите хлопья в кофемолке. Добавьте сметану, натёртую цедру апельсина и замороженное масло. Замесите тесто руками или с помощью тестомеса, сформируйте из него шар, раскатайте его в круг диаметром 28 см. Перенесите тесто в форму диаметром 26 см с бортиками. Охладите в холодильнике в течение одного часа. Выпекайте 10 минут при температуре 180 °C, накрыв пергаментом с горохом или фасолью. Смешайте ингредиенты для начинки-заливки. Нарежьте яблоки дольками. Сбрызните их лимонным соком. Смажьте корж заливкой, выложите яблоки, снова часть заливки. Повторите слои с яблоками и заливкой. Посыпьте корицей с сахаром. Выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.

Особенно вкусен этот пирог остывшим.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

