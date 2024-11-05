Яблочный пирог на цитрусовом тесте: благодаря своей нежности он напоминает мороженое

Хрустящая корочка с большим количеством начинки в нежной заливке — пирог, напоминающий пирожное. Он станет прекрасным десертом, если добавить шарик мороженого. Этот пирог хорошо готовить, пока продолжается сезон яблок.
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Ингредиенты:
тесто:
мука — 170 г,
сливочное масло — 100 г,
овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г,
апельсиновая цедра — 1 столовая ложка,
сахар — 60 г,
сметана — 75 г,
соль — 1 щепотка;
заливка:
сливочный сыр — 100 г,
яйцо — 1 штука,
сахар — 60 г,
творог — 120 г,
ванильный сахар — 0,5 чайной ложки;
начинка:
яблоки — 0,5 кг,
лимонный сок — 1 столовая ложка;
для верха:
корица молотая — 0,5 чайной ложки,
сахар — 1 чайная ложка.
Приготовление:
Смешайте сухие ингредиенты для теста. Измельчите хлопья в кофемолке.
Добавьте сметану, натёртую цедру апельсина и замороженное масло.
Замесите тесто руками или с помощью тестомеса, сформируйте из него шар, раскатайте его в круг диаметром 28 см.
Перенесите тесто в форму диаметром 26 см с бортиками. Охладите в холодильнике в течение одного часа.
Выпекайте 10 минут при температуре 180 °C, накрыв пергаментом с горохом или фасолью.
Смешайте ингредиенты для начинки-заливки.
Нарежьте яблоки дольками. Сбрызните их лимонным соком.
Смажьте корж заливкой, выложите яблоки, снова часть заливки.
Повторите слои с яблоками и заливкой. Посыпьте корицей с сахаром.
Выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.
Особенно вкусен этот пирог остывшим.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.