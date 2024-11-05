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Яблочный пирог на цитрусовом тесте: благодаря своей нежности он напоминает мороженое

2:02
Еда

Хрустящая корочка с большим количеством начинки в нежной заливке — пирог, напоминающий пирожное. Он станет прекрасным десертом, если добавить шарик мороженого. Этот пирог хорошо готовить, пока продолжается сезон яблок.

Яблочный пирог на цитрусовом тесте: благодаря своей нежности он напоминает мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

тесто:

  • мука — 170 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 50 г,
  • апельсиновая цедра — 1 столовая ложка,
  • сахар — 60 г,
  • сметана — 75 г,
  • соль — 1 щепотка;

заливка:

  • сливочный сыр — 100 г,
  • яйцо — 1 штука,
  • сахар — 60 г,
  • творог — 120 г,
  • ванильный сахар — 0,5 чайной ложки;

начинка:

  • яблоки — 0,5 кг,
  • лимонный сок — 1 столовая ложка;

для верха:

  • корица молотая — 0,5 чайной ложки,
  • сахар — 1 чайная ложка.

Приготовление:

  1. Смешайте сухие ингредиенты для теста. Измельчите хлопья в кофемолке.
  2. Добавьте сметану, натёртую цедру апельсина и замороженное масло.
  3. Замесите тесто руками или с помощью тестомеса, сформируйте из него шар, раскатайте его в круг диаметром 28 см.
  4. Перенесите тесто в форму диаметром 26 см с бортиками. Охладите в холодильнике в течение одного часа.
  5. Выпекайте 10 минут при температуре 180 °C, накрыв пергаментом с горохом или фасолью.
  6. Смешайте ингредиенты для начинки-заливки.
  7. Нарежьте яблоки дольками. Сбрызните их лимонным соком.
  8. Смажьте корж заливкой, выложите яблоки, снова часть заливки.
  9. Повторите слои с яблоками и заливкой. Посыпьте корицей с сахаром.
  10. Выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.

Особенно вкусен этот пирог остывшим.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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