Секретный рецепт медового мяса: нежное, ароматное и очень вкусное

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки стремятся удивить своих близких, готовя мясо с особым вкусом и ароматом. Одним из таких блюд является медовое мясо — нежное, сочное и ароматное, оно не оставит равнодушными даже гурманов.

Фото: flickr.com by Premus, CC BY 2.0

Ингредиенты для медового мяса:

1 кг мяса (свинина или говядина)

4 стакана воды

50 г сахара

50 г соли

3 столовые ложки жидкого мёда

3 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки французской горчицы

2 чайные ложки сушёного тимьяна

1 средний лимон

3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

В подходящей ёмкости смешайте воду, сахар и соль, стараясь полностью растворить компоненты. Погрузите мясо в этот раствор и оставьте его в холодильнике на час для маринования. Затем смешайте измельчённый чеснок, тимьян, горчицу, сок и цедру лимона, масло и мёд. Выньте мясо из маринада, обсушите его и равномерно покройте этой смесью. Разогрейте духовку до 200°C, отправьте мясо запекаться на 30 минут. По окончании проверьте готовность: если мясо пропеклось, оно готово к подаче.

Такое блюдо покорит всех своим вкусом и станет идеальным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.