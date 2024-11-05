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Секретный рецепт медового мяса: нежное, ароматное и очень вкусное

1:26
Еда

Многие хозяйки стремятся удивить своих близких, готовя мясо с особым вкусом и ароматом. Одним из таких блюд является медовое мясо — нежное, сочное и ароматное, оно не оставит равнодушными даже гурманов.

Секретный рецепт медового мяса: нежное, ароматное и очень вкусное
Фото: flickr.com by Premus, CC BY 2.0

Ингредиенты для медового мяса:

  • 1 кг мяса (свинина или говядина)
  • 4 стакана воды
  • 50 г сахара
  • 50 г соли
  • 3 столовые ложки жидкого мёда
  • 3 столовые ложки растительного масла
  • 2 столовые ложки французской горчицы
  • 2 чайные ложки сушёного тимьяна
  • 1 средний лимон
  • 3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

  1. В подходящей ёмкости смешайте воду, сахар и соль, стараясь полностью растворить компоненты. Погрузите мясо в этот раствор и оставьте его в холодильнике на час для маринования.
  2. Затем смешайте измельчённый чеснок, тимьян, горчицу, сок и цедру лимона, масло и мёд. Выньте мясо из маринада, обсушите его и равномерно покройте этой смесью.
  3. Разогрейте духовку до 200°C, отправьте мясо запекаться на 30 минут. По окончании проверьте готовность: если мясо пропеклось, оно готово к подаче.

Такое блюдо покорит всех своим вкусом и станет идеальным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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