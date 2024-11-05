Секретный рецепт медового мяса: нежное, ароматное и очень вкусное

Многие хозяйки стремятся удивить своих близких, готовя мясо с особым вкусом и ароматом. Одним из таких блюд является медовое мясо — нежное, сочное и ароматное, оно не оставит равнодушными даже гурманов.
Фото: flickr.com by Premus, CC BY 2.0
Ингредиенты для медового мяса:
1 кг мяса (свинина или говядина)
4 стакана воды
50 г сахара
50 г соли
3 столовые ложки жидкого мёда
3 столовые ложки растительного масла
2 столовые ложки французской горчицы
2 чайные ложки сушёного тимьяна
1 средний лимон
3 зубчика чеснока
Способ приготовления:
В подходящей ёмкости смешайте воду, сахар и соль, стараясь полностью растворить компоненты. Погрузите мясо в этот раствор и оставьте его в холодильнике на час для маринования.
Затем смешайте измельчённый чеснок, тимьян, горчицу, сок и цедру лимона, масло и мёд. Выньте мясо из маринада, обсушите его и равномерно покройте этой смесью.
Разогрейте духовку до 200°C, отправьте мясо запекаться на 30 минут. По окончании проверьте готовность: если мясо пропеклось, оно готово к подаче.
Такое блюдо покорит всех своим вкусом и станет идеальным вариантом для праздничного стола или семейного ужина.