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Как правильно варить говяжью печень

1:23
Еда

Говяжья печень — полезный и вкусный продукт, но для достижения отличного вкуса важно правильно её приготовить. Обычно для этого используют жарку, тушение или запекание. Однако без соблюдения некоторых правил печень может стать сухой и жёсткой.

Как правильно варить говяжью печень
Фото: flickr.com by Джо Гурман, CC BY 2.0

Подготовка печени

Перед приготовлением печень нужно тщательно промыть, удалить с неё верхнюю плёнку и внутренние прожилки. Затем субпродукт рекомендуется замочить в молоке — это убирает горечь и делает печень более нежной. Для лучшего эффекта держите печень в молоке в холодильнике от одного до трёх-четырёх часов, а после промойте.

Варка печени

Главный секрет варки печени — точный контроль времени. Если переварить, она утратит мягкость и станет жёсткой. Чтобы приготовить 0,5 кг печени, вскипятите литр воды с лавровым листом, перцем горошком и луком. Не нужно добавлять слишком много специй, так как печень имеет насыщенный вкус. Подойдут душистый перец, чеснок, чабер и майоран — выберите две специи.

Опустите печень в кипящую воду и варите на среднем огне 30-35 минут. Соль добавьте за 5-7 минут до готовности, чтобы сохранить мягкость продукта.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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