Как правильно разогревать приготовленный рис, чтобы его не пересушить

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас остались излишки сваренного риса, не спешите их выбрасывать — они пригодны для использования ещё 3-4 дня при хранении в холодильнике. Существует несколько простых способов, как разогреть рис, чтобы он снова стал вкусным и рассыпчатым.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

В микроволновке

Добавьте в контейнер с рисом немного воды — примерно две столовые ложки на каждые 200 мл крупы. Закройте контейнер крышкой и поставьте в микроволновую печь на 3-4 минуты. После разогрева подавайте рис сразу к столу.

На сковороде

Возьмите глубокую сковороду, смажьте её дно маслом и переложите в неё рис. Разогревая посуду, аккуратно перемешивайте рис и разбивайте комочки. Постарайтесь, чтобы каждый кусочек крупы был покрыт маслом для равномерного прогрева.

В кастрюле

Поместите рис в кастрюлю и добавьте 1-2 столовые ложки масла (растительного или сливочного) и немного воды — 1-2 столовые ложки на каждую чашку риса. Накройте крышкой и разогревайте на слабом огне, время от времени помешивая. Когда вода полностью испарится, снимите кастрюлю с плиты.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

