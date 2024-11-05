Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель

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Сегодня мы поделимся с вами рецептом картофельной запеканки с ленивым соусом бешамель и фаршем. Это блюдо получается вкусным, сочным и сытным. Приготовление не займёт много времени: все ингредиенты нужно подготовить и отправить в духовку. Результат непременно порадует вас и ваших близких.

Фото: flickr.com by Martin, CC BY 2.0

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

соль — 1 ч. л.;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 30-50 г;

молоко;

фарш — 500 г;

лук — 1 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

сладкая паприка — 1/2 ч. л.;

сушёный чеснок — 1/2 ч. л.;

мука — 1 ст. л.;

молоко — 300 мл;

сыр — 100 г.

Приготовление:

Очистите картофель (700 г), разрежьте каждую картофелину на четыре части и положите в кастрюлю. Добавьте соль и залейте кипятком. Варите до готовности. Нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом. Добавьте фарш (500 г) и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Добавьте соль, чёрный перец, сладкую паприку и сушёный чеснок. Перемешайте и добавьте муку. Влейте молоко и готовьте до загустения. Снимите с огня. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его со сливочным маслом и яйцом. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите картофельное пюре. Затем распределите фарш. Посыпьте тёртым сыром (100 г). Запекайте в разогретой духовке 20-30 минут. Подавайте нарезанным на порции.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.

