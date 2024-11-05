Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель

Сегодня мы поделимся с вами рецептом картофельной запеканки с ленивым соусом бешамель и фаршем. Это блюдо получается вкусным, сочным и сытным. Приготовление не займёт много времени: все ингредиенты нужно подготовить и отправить в духовку. Результат непременно порадует вас и ваших близких.
Фото: flickr.com by Martin, CC BY 2.0
Ингредиенты:
картофель — 700 г;
соль — 1 ч. л.;
яйцо — 1 шт.;
сливочное масло — 30-50 г;
молоко;
фарш — 500 г;
лук — 1 шт.;
соль — 1/2 ч. л.;
чёрный перец — по вкусу;
сладкая паприка — 1/2 ч. л.;
сушёный чеснок — 1/2 ч. л.;
мука — 1 ст. л.;
молоко — 300 мл;
сыр — 100 г.
Приготовление:
Очистите картофель (700 г), разрежьте каждую картофелину на четыре части и положите в кастрюлю. Добавьте соль и залейте кипятком. Варите до готовности.
Нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом.
Добавьте фарш (500 г) и готовьте, разбивая комочки лопаткой.
Добавьте соль, чёрный перец, сладкую паприку и сушёный чеснок.
Перемешайте и добавьте муку. Влейте молоко и готовьте до загустения. Снимите с огня.
Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его со сливочным маслом и яйцом.
Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите картофельное пюре. Затем распределите фарш. Посыпьте тёртым сыром (100 г).
Запекайте в разогретой духовке 20-30 минут. Подавайте нарезанным на порции.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.