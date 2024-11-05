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Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель

1:47
Еда

Сегодня мы поделимся с вами рецептом картофельной запеканки с ленивым соусом бешамель и фаршем. Это блюдо получается вкусным, сочным и сытным. Приготовление не займёт много времени: все ингредиенты нужно подготовить и отправить в духовку. Результат непременно порадует вас и ваших близких.

Картофельная запеканка с фаршем: очень вкусная и сытная, с ленивым соусом бешамель
Фото: flickr.com by Martin, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 30-50 г;
  • молоко;
  • фарш — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1/2 ч. л.;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • сладкая паприка — 1/2 ч. л.;
  • сушёный чеснок — 1/2 ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • молоко — 300 мл;
  • сыр — 100 г.

Приготовление:

  1. Очистите картофель (700 г), разрежьте каждую картофелину на четыре части и положите в кастрюлю. Добавьте соль и залейте кипятком. Варите до готовности.
  2. Нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с растительным маслом.
  3. Добавьте фарш (500 г) и готовьте, разбивая комочки лопаткой.
  4. Добавьте соль, чёрный перец, сладкую паприку и сушёный чеснок.
  5. Перемешайте и добавьте муку. Влейте молоко и готовьте до загустения. Снимите с огня.
  6. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его со сливочным маслом и яйцом.
  7. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и выложите картофельное пюре. Затем распределите фарш. Посыпьте тёртым сыром (100 г).
  8. Запекайте в разогретой духовке 20-30 минут. Подавайте нарезанным на порции.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Бешаме́ль (фр. béchamel, также белый соус) — базовый соус на основе ру (термически обработанная смесь муки и жира, используется как загуститель) и молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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