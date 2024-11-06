Два секрета жарки чебуреков без капель масла по всей кухне

Чебуреки — популярное и вкусное блюдо, но при жарке в масле часто возникает проблема с разбрызгиванием жира, после чего кухня нуждается в тщательной уборке. К счастью, есть несколько простых методов, позволяющих избежать брызг и сохранить чистоту.
Способ с солью
Чтобы предотвратить разбрызгивание масла, добавьте щепотку соли в раскалённый жир на сковороде. Соль впитает влагу, благодаря чему масло не станет разбрызгиваться.
Способ с дуршлагом
Если вы не хотите добавлять соль, можно накрыть сковороду дуршлагом. Этот метод защитит кухню от жира и не повлияет на вкус чебуреков, сохраняя их в идеальном состоянии.
Оба способа просты в применении и помогают избежать лишней уборки после готовки.
Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов.
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