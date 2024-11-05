Зачем добавлять в суп щепотку соды

Добавление щепотки соды в суп может стать интересным кулинарным приёмом, способным усилить вкус блюда. Этот простой ингредиент помогает раскрыть и удержать ароматы специй и зелени, делая суп более насыщенным и аппетитным.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
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