Зачем добавлять в суп щепотку соды

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавление щепотки соды в суп может стать интересным кулинарным приёмом, способным усилить вкус блюда. Этот простой ингредиент помогает раскрыть и удержать ароматы специй и зелени, делая суп более насыщенным и аппетитным.

Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, CC BY 2.0

Как добавлять соду в суп : гидрокарбонат натрия следует вводить в процессе варки, а не в готовое блюдо. Достаточно одной щепотки, чтобы не переборщить — большее количество может испортить вкус.

: гидрокарбонат натрия следует вводить в процессе варки, а не в готовое блюдо. Достаточно одной щепотки, чтобы не переборщить — большее количество может испортить вкус. Каким станет суп с содой: добавив немного соды, вы улучшите аромат супа, сделав его более выразительным и наваристым. Особые нотки зелени и пряностей станут более ощутимыми, а само блюдо приобретёт мягкую глубину вкуса.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

