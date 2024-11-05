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Зачем добавлять в суп щепотку соды

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Еда

Добавление щепотки соды в суп может стать интересным кулинарным приёмом, способным усилить вкус блюда. Этот простой ингредиент помогает раскрыть и удержать ароматы специй и зелени, делая суп более насыщенным и аппетитным.

Зачем добавлять в суп щепотку соды
Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, CC BY 2.0
  • Как добавлять соду в суп: гидрокарбонат натрия следует вводить в процессе варки, а не в готовое блюдо. Достаточно одной щепотки, чтобы не переборщить — большее количество может испортить вкус.
  • Каким станет суп с содой: добавив немного соды, вы улучшите аромат супа, сделав его более выразительным и наваристым. Особые нотки зелени и пряностей станут более ощутимыми, а само блюдо приобретёт мягкую глубину вкуса.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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