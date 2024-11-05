Оладьи, которые поднимут настроение: простой рецепт с необычным ингредиентом

Обычно в рецепте классических оладий используются яйца и кефир. Но обязательны ли эти ингредиенты? Существует ли особый рецепт, в котором можно обойтись без них?
Оказывается, такие оладьи вполне реальны, и отсутствие этих привычных компонентов не влияет на их вкус. Наоборот, такой вариант оладий получается нежным и невероятно аппетитным.
Для замены яиц в этом рецепте потребуется банан.
Как приготовить банановые оладьи:
В результате получится мягкое тесто, из которого вы испечёте восхитительные банановые оладьи — необычные, но невероятно вкусные.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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