Оладьи, которые поднимут настроение: простой рецепт с необычным ингредиентом

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычно в рецепте классических оладий используются яйца и кефир. Но обязательны ли эти ингредиенты? Существует ли особый рецепт, в котором можно обойтись без них?

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Оказывается, такие оладьи вполне реальны, и отсутствие этих привычных компонентов не влияет на их вкус. Наоборот, такой вариант оладий получается нежным и невероятно аппетитным.

Для замены яиц в этом рецепте потребуется банан.

Как приготовить банановые оладьи:

Очистите два спелых банана и разомните мякоть вилкой. Добавьте к бананам полчайной ложки соли и столовую ложку сахара. Вмешайте полторы столовые ложки растительного масла. Постепенно добавьте 150 граммов муки и стакан воды, тщательно перемешайте.

В результате получится мягкое тесто, из которого вы испечёте восхитительные банановые оладьи — необычные, но невероятно вкусные.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

