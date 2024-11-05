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Оладьи, которые поднимут настроение: простой рецепт с необычным ингредиентом

0:59
Еда

Обычно в рецепте классических оладий используются яйца и кефир. Но обязательны ли эти ингредиенты? Существует ли особый рецепт, в котором можно обойтись без них?

Оладьи, которые поднимут настроение: простой рецепт с необычным ингредиентом
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Оказывается, такие оладьи вполне реальны, и отсутствие этих привычных компонентов не влияет на их вкус. Наоборот, такой вариант оладий получается нежным и невероятно аппетитным.

Для замены яиц в этом рецепте потребуется банан.

Как приготовить банановые оладьи:

  1. Очистите два спелых банана и разомните мякоть вилкой.
  2. Добавьте к бананам полчайной ложки соли и столовую ложку сахара.
  3. Вмешайте полторы столовые ложки растительного масла.
  4. Постепенно добавьте 150 граммов муки и стакан воды, тщательно перемешайте.

В результате получится мягкое тесто, из которого вы испечёте восхитительные банановые оладьи — необычные, но невероятно вкусные.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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