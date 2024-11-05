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Экономим время и усилия: рецепты быстрой пасты

1:48
Еда

Паста Капрезе

Приготовьте пасту и дайте ей остыть. Смешайте нарезанные кубиками помидоры, свежий сыр моцарелла и порванные листья базилика. Сбрызните бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Экономим время и усилия: рецепты быстрой пасты
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Паста с песто

Смешайте свежие листья базилика, кедровые орешки, чеснок, сыр пармезан и оливковое масло в кухонном комбайне, чтобы получился соус песто.

Перемешайте приготовленные макароны в соусе песто. Добавьте помидоры черри или курицу-гриль для дополнительного аромата.

Паста с лимонным маслом

Сварите макароны и слейте воду. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте свежевыжатый лимонный сок.

Бросьте пасту в соус из лимонного масла. Посыпьте тертой цедрой лимона и рубленой петрушкой для освежающего вкуса.

Карбонара

Обжарьте бекон до хрустящей корочки и отложите в сторону. В миске взбейте яйца, тертый сыр пармезан и черный перец. Сварите макароны и слейте воду.

Перемешайте горячие макароны с яичной смесью, постепенно добавляя оставшуюся воду для приготовления пищи, чтобы получился сливочный соус. Сверху покрошите приготовленный бекон.

Паста с помидорами и шпинатом

Обжарьте измельченный чеснок в оливковом масле до появления аромата. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и готовьте до размягчения.

Добавьте свежие листья шпината. Перемешайте приготовленные макароны со смесью помидоров и шпината. Приправьте солью, перцем и посыпьте тертым сыром пармезан.

Уточнения

Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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