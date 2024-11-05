Экономим время и усилия: рецепты быстрой пасты

Приготовьте пасту и дайте ей остыть. Смешайте нарезанные кубиками помидоры, свежий сыр моцарелла и порванные листья базилика. Сбрызните бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Смешайте свежие листья базилика, кедровые орешки, чеснок, сыр пармезан и оливковое масло в кухонном комбайне, чтобы получился соус песто.
Перемешайте приготовленные макароны в соусе песто. Добавьте помидоры черри или курицу-гриль для дополнительного аромата.
Сварите макароны и слейте воду. В отдельной сковороде растопите сливочное масло и добавьте свежевыжатый лимонный сок.
Бросьте пасту в соус из лимонного масла. Посыпьте тертой цедрой лимона и рубленой петрушкой для освежающего вкуса.
Обжарьте бекон до хрустящей корочки и отложите в сторону. В миске взбейте яйца, тертый сыр пармезан и черный перец. Сварите макароны и слейте воду.
Перемешайте горячие макароны с яичной смесью, постепенно добавляя оставшуюся воду для приготовления пищи, чтобы получился сливочный соус. Сверху покрошите приготовленный бекон.
Обжарьте измельченный чеснок в оливковом масле до появления аромата. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и готовьте до размягчения.
Добавьте свежие листья шпината. Перемешайте приготовленные макароны со смесью помидоров и шпината. Приправьте солью, перцем и посыпьте тертым сыром пармезан.
Паста — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.
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