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Тыква с яблоками в духовке: отличный витаминный десерт, который очень легко приготовить

1:02
Еда

Осеннее время года славится своими яркими красками и изобилием овощей и фруктов. Одним из самых популярных осенних продуктов является тыква. Этот уникальный овощ обладает множеством полезных свойств и приятным вкусом. Мы расскажем, как приготовить запечённую тыкву с яблоками.

Тыква с яблоками в духовке: отличный витаминный десерт, который очень легко приготовить
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Чтобы приготовить тыкву с яблоками в духовке, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • тыква — 500 г;
  • яблоки — 300 г;
  • корица — по вкусу;
  • ванилин — по вкусу;
  • сахар — по вкусу.

Чтобы приготовить тыкву с яблоками в духовке, следуйте этим шагам:

  1. Очистите тыкву и нарежьте мякоть на небольшие кусочки. У яблок удалите сердцевину и разрежьте их на половинки.
  2. Выложите нарезанные тыкву и яблоки на противень, посыпьте корицей, ванилином и сахаром.
  3. Поставьте противень в духовку и запекайте тыкву с яблоками 30-35 минут при температуре 180 °C.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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