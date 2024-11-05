Тыква с яблоками в духовке: отличный витаминный десерт, который очень легко приготовить

Осеннее время года славится своими яркими красками и изобилием овощей и фруктов. Одним из самых популярных осенних продуктов является тыква. Этот уникальный овощ обладает множеством полезных свойств и приятным вкусом. Мы расскажем, как приготовить запечённую тыкву с яблоками.
Чтобы приготовить тыкву с яблоками в духовке, вам понадобятся следующие ингредиенты:
Чтобы приготовить тыкву с яблоками в духовке, следуйте этим шагам:
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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