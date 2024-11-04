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Вкусный картофель в духовке: благодаря одной хитрости у него получается дивная хрустящая корочка

1:45
Еда

Картофель в духовке с хрустящей корочкой — это вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить дома. Следуйте этому пошаговому рецепту с одной небольшой хитростью, и у вас получится идеальный гарнир или основное блюдо с чудесной румяной корочкой.

Вкусный картофель в духовке: благодаря одной хитрости у него получается дивная хрустящая корочка
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0
  • 10-12 картофелин,
  • 3 ст. л. растительного масла,
  • 1 ч. л. соли,
  • 3 ст. л. сливочного масла,
  • 1 ч. л. розмарина,
  • 2 литра ледяной воды,
  • 200 г льда,
  • чёрный перец — по вкусу.

Для приготовления следуйте этим шагам:

  1. Возьмите картофель среднего размера (примерно 10-12 штук) и очистите его от кожуры. Крупный картофель можно разрезать на части.
  2. Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте лёд (около 200 граммов) и чайную ложку соли с горкой. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5-7 минут.
  3. Поставьте кастрюлю с картофелем на огонь и доведите до кипения. После закипания варите ещё 3 минуты, затем выключите огонь и слейте воду.
  4. Разрежьте три зубчика чеснока на кусочки.
  5. На противень налейте три столовые ложки растительного масла и посыпьте ароматными травами, например, розмарином (одна чайная ложка) и чесноком.
  6. Положите картофель на противень, посыпьте чёрным перцем и положите сверху ещё три столовые ложки сливочного масла.
  7. Поставьте противень в предварительно разогретую духовку и запекайте до образования золотистой корочки. Готовьте при температуре 200 градусов около 40 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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