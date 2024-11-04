Вкусный картофель в духовке: благодаря одной хитрости у него получается дивная хрустящая корочка

Картофель в духовке с хрустящей корочкой — это вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить дома. Следуйте этому пошаговому рецепту с одной небольшой хитростью, и у вас получится идеальный гарнир или основное блюдо с чудесной румяной корочкой.
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10-12 картофелин,
3 ст. л. растительного масла,
1 ч. л. соли,
3 ст. л. сливочного масла,
1 ч. л. розмарина,
2 литра ледяной воды,
200 г льда,
чёрный перец — по вкусу.
Для приготовления следуйте этим шагам:
Возьмите картофель среднего размера (примерно 10-12 штук) и очистите его от кожуры. Крупный картофель можно разрезать на части.
Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте лёд (около 200 граммов) и чайную ложку соли с горкой. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5-7 минут.
Поставьте кастрюлю с картофелем на огонь и доведите до кипения. После закипания варите ещё 3 минуты, затем выключите огонь и слейте воду.
Разрежьте три зубчика чеснока на кусочки.
На противень налейте три столовые ложки растительного масла и посыпьте ароматными травами, например, розмарином (одна чайная ложка) и чесноком.
Положите картофель на противень, посыпьте чёрным перцем и положите сверху ещё три столовые ложки сливочного масла.
Поставьте противень в предварительно разогретую духовку и запекайте до образования золотистой корочки. Готовьте при температуре 200 градусов около 40 минут.
Приятного аппетита!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).