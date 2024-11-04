Вкусный картофель в духовке: благодаря одной хитрости у него получается дивная хрустящая корочка

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель в духовке с хрустящей корочкой — это вкусное и простое блюдо, которое можно приготовить дома. Следуйте этому пошаговому рецепту с одной небольшой хитростью, и у вас получится идеальный гарнир или основное блюдо с чудесной румяной корочкой.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu, CC BY 2.0

10-12 картофелин,

3 ст. л. растительного масла,

1 ч. л. соли,

3 ст. л. сливочного масла,

1 ч. л. розмарина,

2 литра ледяной воды,

200 г льда,

чёрный перец — по вкусу.

Для приготовления следуйте этим шагам:

Возьмите картофель среднего размера (примерно 10-12 штук) и очистите его от кожуры. Крупный картофель можно разрезать на части. Положите картофель в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте лёд (около 200 граммов) и чайную ложку соли с горкой. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте на 5-7 минут. Поставьте кастрюлю с картофелем на огонь и доведите до кипения. После закипания варите ещё 3 минуты, затем выключите огонь и слейте воду. Разрежьте три зубчика чеснока на кусочки. На противень налейте три столовые ложки растительного масла и посыпьте ароматными травами, например, розмарином (одна чайная ложка) и чесноком. Положите картофель на противень, посыпьте чёрным перцем и положите сверху ещё три столовые ложки сливочного масла. Поставьте противень в предварительно разогретую духовку и запекайте до образования золотистой корочки. Готовьте при температуре 200 градусов около 40 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

