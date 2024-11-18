Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четверть россиян отложили покупку жилья на фоне подорожания ипотеки
Розничные продажи крепкого алкоголя в России достигли рекордной отметки
Простой способ сделать почву здоровой и убрать мох
Как массаж головы помогает остановить выпадение волос
Как продать квартиру, если на ней есть ипотечное обременение
Помогают ли тейпы спортсменам или это маркетинг?
Как повысить урожай картофеля: советы для дачников
Появились новые детали о ликвидации летчика-предателя Кузьминова
Юрий Лоза высказался о смерти своего друга Владимира Лёвкина

Откройте для себя идеальный рецепт буррито

3:29
Еда

У каждого из нас есть своя гастрономическая слабость, которая вызывает и стыд, и гордость одновременно. Суши или бургеры? Пицца по-чикагски или экзотическая с мидиями и ананасами? А как насчёт стейков с кровью или средней прожарки?

Откройте для себя идеальный рецепт буррито
Фото: commons.wikimedia.org by Cuklev, CC BY-SA 4.0

Эти вопросы порождают бесконечные споры, которые продолжаются из поколения в поколение. Я убеждён, что такие гастрономические поединки — это неотъемлемая часть человеческой природы, и поэтому не стану занимать чью-либо сторону.

Воспоминания о Москве

С детства я много путешествовал, успев увидеть Москву во всей её красе и в непростые времена. Но всегда была одна вещь, которая помогала мне чувствовать себя как дома: метро. Это место стало моим личным убежищем, где я мог расслабиться, почитать любимую книгу или просто насладиться музыкой, которую играли уличные музыканты.

Кулинарная история любви

На протяжении многих лет у меня была настоящая кулинарная история любви с уличной едой. Я помню сырные и острые буррито с курицей и фасолью, а иногда и с рыбой. К сожалению, по разным причинам последние десять лет мы не встречались, и теперь я, как многие другие, пытаюсь возродить ту чудесную вкусоту, которая когда-то радовала мои вкусовые рецепторы. Кто-то скажет, что это всего лишь обычная шаурма, но это не так! Подобно древнему алхимику, я пробовал различные вариации и почти разгадал секрет идеального рецепта.

Рецепт буррито

И вот он, тот самый рецепт:

Для приготовления вам понадобится килограмм фарша (свинина или говядина — на ваш вкус), три столовые ложки смеси перцев, соль, томатная паста и, конечно же, тортильи. Их выбор зависит от ваших предпочтений; я предпочитаю пшеничные, которые можно легко найти в любом магазине.

Но настоящая тайна, о которой не рассказывают метро-кулинары, — это сырный соус. После множества экспериментов я нашёл способ его приготовления, который близок к оригиналу. Главное — не жадничать и добавлять сыр туда, куда подсказывает внутренний голос.

Приготовление

Обжаривайте фарш, добавляя специи и несколько ложек томатной пасты, до появления аппетитного красноватого оттенка. Затем добавьте плавленный сыр — именно в фарш! На шесть-восемь порций обычно достаточно двух пакетиков. Тщательно перемешайте смесь и гордитесь своим успехом.

Разогрейте отдельную сковороду и прогрейте тортильи с обеих сторон не более 20 секунд, чтобы они стали эластичными и податливыми.

Формирование буррито

Теперь, формируя буррито, не забудьте щедро полить его сырным соусом. Избегайте изысканных соусов, но и обычный майонез не подойдёт — мы ведь пытаемся возродить легенду! Готовое блюдо можно разогреть в микроволновке, на сковороде или в духовке. Или возьмите его с собой на работу и насладитесь им в метро, вызывая зависть у прохожих.

Завершение

В качестве дополнения идеально подойдёт ледяная газировка или светлое пиво, и, закрыв глаза, вы на мгновение перенесётесь в те далекие времена, когда всё было по-другому, а буррито всегда было под рукой, готовое подарить вам гастрономическое счастье.

Уточнения

Бурри́то (исп. burrito, «ослик», уменьшительное от исп. burro — осёл) — мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод
Авто
Кроссоверы на асфальте: зачем нужен полный привод Аудио 
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Домашние животные
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда Аудио 
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Авто
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО Игорь Буккер Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака? Любовь Степушова ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Дмитрий Плотников
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Общественность и научное сообщество требуют обнародования данных об НЛО
Западные СМИ удаляют ранее опубликованную информацию. Зачем была нужна медийная атака?
Новое соглашение между Минском и Москвой: техника с упрощёнными документами
Белый налет на цветах: главные шаги к спасению флоксов
Откройте для себя идеальный рецепт буррито
Нотариусы рассказали, как мошенники оставляют россиян без жилья
Как вырастет туристический налог в России
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Как обеспечить своему ребенку здоровое будущее с помощью технологий
Волгоградка отсудила у турфирмы почти полмиллиона за испорченный отдых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.