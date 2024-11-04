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Артишок: как приготовить этот деликатес и насладиться его пользой

1:41
Еда

Артишок — это не просто экзотический овощ, а настоящий кладезь полезных свойств, который заслуживает вашего внимания. В последнее время популярность артишока растет, и это не случайно. Этот представитель семейства астровых не только придает блюдам изысканный вкус, но и имеет множество преимуществ для здоровья. Об этом сообщает "Лента.ру".

Артишок: как приготовить этот деликатес и насладиться его пользой
Фото: Freepik by freepik, PDM

Артишок богат антиоксидантами, витаминами C и K, а также минералами, такими как магний и калий. Его регулярное употребление способствует улучшению пищеварения, поддерживает здоровье печени и может помочь в снижении уровня холестерина. Кроме того, артишок содержит инулин — натуральное вещество, которое положительно влияет на микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Приготовить артишок достаточно просто. Вы можете отваривать, запекать или даже использовать его в салатах. Для начала вам нужно очистить артишок от внешних листьев и стебля, а затем обработать лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. Отварите его в подсоленной воде до мягкости, что обычно занимает 30-40 минут. После этого можно подавать с соусами, оливковым маслом или добавлять в различные блюда.

Однако, несмотря на все его достоинства, артишок имеет свои противопоказания. Людям с заболеваниями желчного пузыря или обострением хронических заболеваний стоит быть осторожными при употреблении этого овоща. Важно проконсультироваться с врачом перед введением артишока в рацион.

Уточнения

Инули́н органическое вещество из группы полисахаридов, полимер D-фруктозы.

Ма́гний — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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