Высокий риск отравления: какие блюда стоит избегать в ресторане

Почти любой продукт может стать причиной пищевого отравления, если его неправильно хранить. Но существуют блюда, которые особенно часто вызывают подобные проблемы.
Особенное внимание следует уделять устрицам. Этот продукт крайне чувствителен к условиям хранения и транспортировки, и малейшее нарушение этих условий может привести к серьёзным последствиям.
Опасность представляют также экзотические блюда, такие как стейки из плавника акулы и сашими из рыбы фугу. Они несут высокий риск тяжёлого отравления, поэтому пробовать их лучше только там, где рыба была выловлена недавно — это снижает опасность.
Сырое говяжье филе, известное как карпаччо, также может быть источником проблем, так как в сыром мясе могут содержаться патогенные бактерии. При выборе таких блюд важно быть уверенным в их свежести и в правильности приготовления.
Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.
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