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Высокий риск отравления: какие блюда стоит избегать в ресторане

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Еда

Почти любой продукт может стать причиной пищевого отравления, если его неправильно хранить. Но существуют блюда, которые особенно часто вызывают подобные проблемы.

Высокий риск отравления: какие блюда стоит избегать в ресторане
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Особенное внимание следует уделять устрицам. Этот продукт крайне чувствителен к условиям хранения и транспортировки, и малейшее нарушение этих условий может привести к серьёзным последствиям.

Опасность представляют также экзотические блюда, такие как стейки из плавника акулы и сашими из рыбы фугу. Они несут высокий риск тяжёлого отравления, поэтому пробовать их лучше только там, где рыба была выловлена недавно — это снижает опасность.

Сырое говяжье филе, известное как карпаччо, также может быть источником проблем, так как в сыром мясе могут содержаться патогенные бактерии. При выборе таких блюд важно быть уверенным в их свежести и в правильности приготовления.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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