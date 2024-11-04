Кулинарные советы, как приготовить солёную карамель

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Как правильно использовать соленую карамель

Соленую карамель используют в качестве начинки для конфет и шоколадных конфет, ее добавляют в напитки и разнообразные десерты: чизкейк, брауни, макаруны. Карамелью поливают тосты, блинчики и другую выпечку.

Фото: commons.wikimedia.org by Toben, CC BY-SA 4.0

Как делают карамель

Принцип приготовления карамели прост. В воду засыпают сахар, затем затвердевшую смесь нагревают до высокой температуры и загустевают. Карамель разливают по разным формам и охлаждают.

Для начала в кастрюлю с толстым дном насыпаем сахар и добавляем немного воды. Помешивая, растопите сахар на медленном огне. Для этого десерта температура масла не имеет значения, поэтому его не нужно предварительно подогревать до комнатной температуры. Нарезаем его кубиками.

Снимите кастрюлю с карамелью с огня и добавьте в кипящую массу сливочное масло, хорошо размешайте. Перед добавлением сливки подогрейте, чтобы не было перепада температур. Добавляйте их в карамель порциями, помешивая смесь лопаткой. Добавьте в карамельную смесь соль. Соль усиливает вкус десерта и придает ему пикантную нотку.

Уточнения

Караме́ль (исп. caramelo, от позднелат. cannamella — «сахарный тростник») — кондитерское изделие или ингредиент такого изделия, получаемый нагреванием сахара или увариванием сахарного сиропа с крахмальной патокой или с инвертным сахаром.

