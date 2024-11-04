Как правильно хранить имбирь:названы простые способы

Хранить корень имбиря лучше всего в холодильнике. Низкие температуры помогут продлить свежесть корня на долгое время.
Однако для того, чтобы корень имбиря не пересыхал, необходимо упаковать его в пищевую пленку. Это поможет предотвратить попадание воздуха внутрь корнеплода. Также добавьте наклейку с датой на поверхность пленки, чтобы понять, как долго имбирь находится в вашем холодильнике.
Имбирь может храниться в разных условиях. Хранить корнеплод можно в холодильнике, морозильной камере или при комнатной температуре. При комнатной температуре имбирь будет храниться без порчи 2-3 недели.
Срок годности зависит от уровня влажности воздуха в вашем доме. Чистить корнеплод для хранения не стоит. Неочищенный имбирь можно хранить в холодильнике до одного месяца. Если корень очистить от кожуры, держать при низких температурах, то он будет храниться до 3 недель.
Продлить срок хранения имбиря можно, заморозив его. Корень будет храниться в морозильной камере до 4 месяцев. Для хранения имбиря в морозильной камере используйте специальные пакеты или контейнеры для заморозки.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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