Как приготовить диетические голубцы с курицей без капли жира

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетические голубцы с куриной грудкой — это вкусное, сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить без капли масла, что делает его отличным выбором для легкого ужина или обеда.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 1 небольшой кочан

Куриная грудка — 450 г

Пшеничная крупа — 60 г

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1,5 ст. л. (или измельченные томаты)

Соль — по вкусу

Специи — по вкусу (кориандр, хмели-сунели, сухой томат, специи для мяса)

Бульонный кубик — по желанию

Зелень — несколько веточек

Пошаговое приготовление:

Из куриной грудки, одной луковицы и зубчика чеснока приготовьте фарш. Добавьте промытую пшеничную крупу, половину тертой моркови, часть специй, соль и перемешайте. Подготовьте капустные листья: сделайте надрез вокруг кочерыжки и опустите кочан в кипяток. Снимайте листья по мере их размягчения или используйте микроволновку для размягчения. Срежьте утолщения ножом. Нарежьте вторую луковицу и натрите оставшуюся морковь. Потушите их в кастрюле с кипятком около пяти минут, затем добавьте томатную пасту или измельченные томаты, специи и соль. При необходимости добавьте немного сахара, если томатная паста кислая. Продолжайте тушить еще пару минут. На подготовленные остывшие капустные листья выложите фарш и сверните голубцы. Уложите их в кастрюлю с соусом, добавьте кипяток, чтобы покрыть голубцы, посолите и доведите до кипения. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой до мягкости капусты (время зависит от сорта капусты).

Уточнения

Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

