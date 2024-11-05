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Как приготовить диетические голубцы с курицей без капли жира

1:57
Еда

Диетические голубцы с куриной грудкой — это вкусное, сытное и полезное блюдо, которое можно приготовить без капли масла, что делает его отличным выбором для легкого ужина или обеда.

Как приготовить диетические голубцы с курицей без капли жира
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Белокочанная капуста — 1 небольшой кочан
  • Куриная грудка — 450 г
  • Пшеничная крупа — 60 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 1,5 ст. л. (или измельченные томаты)
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу (кориандр, хмели-сунели, сухой томат, специи для мяса)
  • Бульонный кубик — по желанию
  • Зелень — несколько веточек
  • Пошаговое приготовление:
  1. Из куриной грудки, одной луковицы и зубчика чеснока приготовьте фарш.
  2. Добавьте промытую пшеничную крупу, половину тертой моркови, часть специй, соль и перемешайте.
  3. Подготовьте капустные листья: сделайте надрез вокруг кочерыжки и опустите кочан в кипяток. Снимайте листья по мере их размягчения или используйте микроволновку для размягчения. Срежьте утолщения ножом.
  4. Нарежьте вторую луковицу и натрите оставшуюся морковь. Потушите их в кастрюле с кипятком около пяти минут, затем добавьте томатную пасту или измельченные томаты, специи и соль. При необходимости добавьте немного сахара, если томатная паста кислая. Продолжайте тушить еще пару минут.
  5. На подготовленные остывшие капустные листья выложите фарш и сверните голубцы. Уложите их в кастрюлю с соусом, добавьте кипяток, чтобы покрыть голубцы, посолите и доведите до кипения.
  6. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой до мягкости капусты (время зависит от сорта капусты).

Уточнения

Голубцы́ - традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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