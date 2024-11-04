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Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать

1:37
Еда

Запеченная цветная капуста со сметаной — вкусное и нежное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит для семейного ужина. Цветная капуста придает блюду легкость и аппетитный вид, а сыр "Моцарелла" добавляет кремовую текстуру и тянущийся эффект.

Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать
Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • Цветная капуста — 300 г
  • Сметана — 250 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
  • Сыр "Моцарелла" — 100 г
  • Сливочное масло — 10 г

Приготовление:

  1. Разберите цветную капусту на соцветия, залейте водой и варите около трех минут с момента закипания. Для более мягкой текстуры можно увеличить время варки.
  2. Пока варится капуста, слегка взбейте яйцо с добавлением соли, перца и тертого мускатного ореха (примерно 0,5 ч. л. или по вкусу).
  3. Добавьте сметану и натертую на крупной терке моцареллу, тщательно перемешайте.
  4. Слейте воду с готовой капусты и выложите соцветия в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом.
  5. Полейте капусту сметанно-сырной смесью и отправьте форму в духовку, разогретую до 200°C, на 20-30 минут.
  6. Если используете керамическую или стеклянную форму, ставьте ее в холодную духовку, чтобы избежать трещин из-за перепада температур.

Подавайте готовую запеченную капусту теплой, наслаждаясь ее нежным вкусом и ароматом.

Уточнения

Цветна́я капу́ста - распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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