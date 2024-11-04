Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать

Запеченная цветная капуста со сметаной — вкусное и нежное блюдо, которое легко готовится и прекрасно подходит для семейного ужина. Цветная капуста придает блюду легкость и аппетитный вид, а сыр "Моцарелла" добавляет кремовую текстуру и тянущийся эффект.
Фото: flickr.com by ohmeaghan, CC BY 2.0
Ингредиенты:
Цветная капуста — 300 г
Сметана — 250 г
Куриное яйцо — 1 шт.
Соль, перец, мускатный орех — по вкусу
Сыр "Моцарелла" — 100 г
Сливочное масло — 10 г
Приготовление:
Разберите цветную капусту на соцветия, залейте водой и варите около трех минут с момента закипания. Для более мягкой текстуры можно увеличить время варки.
Пока варится капуста, слегка взбейте яйцо с добавлением соли, перца и тертого мускатного ореха (примерно 0,5 ч. л. или по вкусу).
Добавьте сметану и натертую на крупной терке моцареллу, тщательно перемешайте.
Слейте воду с готовой капусты и выложите соцветия в форму для запекания, предварительно смазанную сливочным маслом.
Полейте капусту сметанно-сырной смесью и отправьте форму в духовку, разогретую до 200°C, на 20-30 минут.
Если используете керамическую или стеклянную форму, ставьте ее в холодную духовку, чтобы избежать трещин из-за перепада температур.
Подавайте готовую запеченную капусту теплой, наслаждаясь ее нежным вкусом и ароматом.
Уточнения
Цветна́я капу́ста - распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.