Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт

Хачапури по-мегрельски — традиционное блюдо грузинской кухни, известное своим уникальным вкусом и ароматом. Нежное и воздушное тесто выпекается на гриле или в духовке, создавая аппетитную корочку. Такое угощение станет идеальным вариантом для любого праздника или уютного семейного ужина, наполняя дом теплом и комфортом.
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, PDM
Ингредиенты для теста и начинки:
Пшеничная мука хлебопекарная — 350 г
Мацони — 250 г
Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)
Сода — 0.5 ч. л. (2.5 г)
Соль — 0.5 ч. л. (3.5 г)
Сулугуни — 400 г
Куриное яйцо — 1 шт. (60 г)
Ингредиенты для покрытия и подачи:
Сулугуни — 100 г
Желток куриного яйца — 1 шт. (17 г)
Сливочное масло — по вкусу
Инструкция по приготовлению:
Вымойте яйцо, просейте муку, подготовьте противень с пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 180°C.
В глубокой миске смешайте мацони, яйцо, растительное масло, соль и соду.
Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Скатайте его в шар, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
Натрите сулугуни на крупной терке и добавьте яйцо, хорошо перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, выложите начинку, оставляя края по 2-3 см. Поднимите края к центру, залепите и переверните, затем аккуратно раскатайте еще раз.
Переложите заготовку на противень и запекайте 20 минут.
Пока основа запекается, натрите сыр, смешайте его с яйцом и мацони.
Покройте хачапури толстым слоем этой смеси и запекайте еще 15 минут.
Готовое хачапури сразу смажьте сливочным маслом и подавайте нарезанным на порционные кусочки вместе с мацони и свежей зеленью.
Уточнения
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.