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Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт

2:15
Еда

Хачапури по-мегрельски — традиционное блюдо грузинской кухни, известное своим уникальным вкусом и ароматом. Нежное и воздушное тесто выпекается на гриле или в духовке, создавая аппетитную корочку. Такое угощение станет идеальным вариантом для любого праздника или уютного семейного ужина, наполняя дом теплом и комфортом.

Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, PDM

Ингредиенты для теста и начинки:

  • Пшеничная мука хлебопекарная — 350 г
  • Мацони — 250 г
  • Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)
  • Сода — 0.5 ч. л. (2.5 г)
  • Соль — 0.5 ч. л. (3.5 г)
  • Сулугуни — 400 г
  • Куриное яйцо — 1 шт. (60 г)

Ингредиенты для покрытия и подачи:

  • Сулугуни — 100 г
  • Желток куриного яйца — 1 шт. (17 г)
  • Сливочное масло — по вкусу

Инструкция по приготовлению:

  1. Вымойте яйцо, просейте муку, подготовьте противень с пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 180°C.
  2. В глубокой миске смешайте мацони, яйцо, растительное масло, соль и соду.
  3. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Скатайте его в шар, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 минут.
  4. Натрите сулугуни на крупной терке и добавьте яйцо, хорошо перемешайте.
    Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, выложите начинку, оставляя края по 2-3 см. Поднимите края к центру, залепите и переверните, затем аккуратно раскатайте еще раз.
  5. Переложите заготовку на противень и запекайте 20 минут.
  6. Пока основа запекается, натрите сыр, смешайте его с яйцом и мацони.
  7. Покройте хачапури толстым слоем этой смеси и запекайте еще 15 минут.
  8. Готовое хачапури сразу смажьте сливочным маслом и подавайте нарезанным на порционные кусочки вместе с мацони и свежей зеленью.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА:) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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