Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт

2:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Хачапури по-мегрельски — традиционное блюдо грузинской кухни, известное своим уникальным вкусом и ароматом. Нежное и воздушное тесто выпекается на гриле или в духовке, создавая аппетитную корочку. Такое угощение станет идеальным вариантом для любого праздника или уютного семейного ужина, наполняя дом теплом и комфортом.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, PDM

Ингредиенты для теста и начинки:

Пшеничная мука хлебопекарная — 350 г

Мацони — 250 г

Растительное масло — 1 ст. л. (17 г)

Сода — 0.5 ч. л. (2.5 г)

Соль — 0.5 ч. л. (3.5 г)

Сулугуни — 400 г

Куриное яйцо — 1 шт. (60 г)

Ингредиенты для покрытия и подачи:

Сулугуни — 100 г

Желток куриного яйца — 1 шт. (17 г)

Сливочное масло — по вкусу

Инструкция по приготовлению:

Вымойте яйцо, просейте муку, подготовьте противень с пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 180°C. В глубокой миске смешайте мацони, яйцо, растительное масло, соль и соду. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Скатайте его в шар, накройте пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. Натрите сулугуни на крупной терке и добавьте яйцо, хорошо перемешайте.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см, выложите начинку, оставляя края по 2-3 см. Поднимите края к центру, залепите и переверните, затем аккуратно раскатайте еще раз. Переложите заготовку на противень и запекайте 20 минут. Пока основа запекается, натрите сыр, смешайте его с яйцом и мацони. Покройте хачапури толстым слоем этой смеси и запекайте еще 15 минут. Готовое хачапури сразу смажьте сливочным маслом и подавайте нарезанным на порционные кусочки вместе с мацони и свежей зеленью.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра. В 2019 году хачапури был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии.

