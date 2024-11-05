Чем заменить картофель в салатах: фасоль как альтернатива

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Фасоль — сытный продукт, который можно подавать как гарнир или добавлять в салаты. Чаще всего для таких блюд используют консервированную фасоль. Но насколько она полезна?

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Диетолог Зоя Богданова объяснила, что в умеренных количествах консервированная фасоль подходит практически всем и не принесёт вреда. Однако людям с гипертонией и нарушениями солевого обмена стоит избегать употребления таких консервов.

Для людей с указанными проблемами лучше выбирать отварную или тушёную фасоль с томатным соусом. В домашних блюдах можно контролировать содержание нежелательных добавок и регулировать уровень натрия.

Богданова также отметила, что фасоль может стать отличной заменой картофелю в салатах. Таким образом, в блюде увеличится количество клетчатки, недостаток которой связан с риском развития серьёзных заболеваний, включая онкологию.

Уточнения

Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.



