Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонница Арианы Гранде набила татуировку на месте автографа любимой певицы
Звуки и тени из ниоткуда: научное объяснение паранормальных явлений
Подробностей о финансировании и реализации пока нет: китайские власти запускают программы, чтобы убедить граждан вступать в брак и заводить детей
Допинг-контроль: стало известно имя футболиста РПЛ, которого чаще всех проверяют
Детёныш бурой гиены появился в столичном зоопарке
"Паспортная" регистрация в соцсетях: Детям до 14 лет могут запретить доступ к соцсетям в России?
86-летняя актриса Джейн Фонда — настоящий фанат мужских ступней
Психолог Коновалова дала советы интровертам по поводу общения с начальством и коллегами
Пересдача на права: когда это реальная угроза, а когда — блеф инспекторов

Чем заменить картофель в салатах: фасоль как альтернатива

0:58
Еда

Фасоль — сытный продукт, который можно подавать как гарнир или добавлять в салаты. Чаще всего для таких блюд используют консервированную фасоль. Но насколько она полезна?

Чем заменить картофель в салатах: фасоль как альтернатива
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Диетолог Зоя Богданова объяснила, что в умеренных количествах консервированная фасоль подходит практически всем и не принесёт вреда. Однако людям с гипертонией и нарушениями солевого обмена стоит избегать употребления таких консервов.

Для людей с указанными проблемами лучше выбирать отварную или тушёную фасоль с томатным соусом. В домашних блюдах можно контролировать содержание нежелательных добавок и регулировать уровень натрия.

Богданова также отметила, что фасоль может стать отличной заменой картофелю в салатах. Таким образом, в блюде увеличится количество клетчатки, недостаток которой связан с риском развития серьёзных заболеваний, включая онкологию.

Уточнения

Гипертони́я — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Авто
Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза Аудио 
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Иван-чай — польза и вред напитка, лечебные свойства
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Зеленский просит ЕС провести мобилизацию среди украинских беженцев в Европе Юрий Бочаров Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии Любовь Степушова Нет аналогов в мире. Уникальные возможности новейшей зенитно-ракетной системы С-500 Прометей Дмитрий Плотников
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Чем полезен хрен на участке? Рецепт эффективного настоя
Последние материалы
Децентрализация, коррупция и халатность привели к гуманитарной катастрофе в Валенсии
Бег изменит вашу жизнь к лучшему, если следовать этим правилам
Чулпан Хаматова и Юлия Ауг нашли новую работу за границей
На Украине появились языковые патрули
Ил-76 МЧС России доставил 19 тонн гуманитарной помощи в Ливан
Вучич назвал возможный исход выборов в США
В Уфе массово отравились сотрудники завода
Крабовый бум: поставки из России в Японию увеличились в 1,5 раза
В Мордовии развивается агротуризм
Николай Цискаридзе возмущён огромными ценами на билеты в московские театры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.