Кремовые торты: когда они становятся опасными для здоровья

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Кондитерские изделия со сливочным кремом опасны не только своим высоким содержанием сахара и калорийностью. Диетолог Полина Журавлева отметила, что главная угроза таких десертов заключается в наличии трансжиров, которые часто приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вредные вещества содержатся не только в креме, но и в основе торта.

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Журавлева также напомнила, что регулярное употребление кремовых тортов и пирожных увеличивает риск развития диабета и способствует набору лишнего веса.

Особенно стоит избегать таких сладостей людям с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, а также детям и мужчинам старше 50 лет.

Здоровым людям можно изредка позволять себе десерты со сливочным кремом, например, по праздникам. Однако лучше выбирать кремы с натуральным составом — на основе сливок и сливочного масла, порекомендовала диетолог.

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

