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Томатный сок на зиму: простой и вкусный рецепт

1:13
Еда

Если у вас выдался хороший урожай томатов, можно заготовить на зиму вкусный томатный сок. Для этой заготовки лучше всего подходят мягкие помидоры, отмечают эксперты.

Томатный сок на зиму: простой и вкусный рецепт
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, PDM

Сначала нужно тщательно промыть помидоры, срезать повреждённые части и удалить плодоножки, затем нарезать их на четвертинки и измельчить в блендере. Полученную массу можно сразу перелить в ковш и поставить на огонь, либо сначала процедить через сито для уменьшения количества мякоти в соке.

Добавьте в массу соль и перец, доведите до кипения и варите ещё около десяти минут, периодически снимая пену с поверхности. Затем горячий сок нужно разлить по банкам.

Чтобы сделать сок более сладким, вместо перца можно добавить сахар. Для более терпкого вкуса стоит добавить чеснок или имбирь, рекомендуют кулинары.

Специалисты советуют избегать морской соли из-за высокого содержания йода, который может изменить вкус и качество сока.

Дополнительное кипячение тары в этом рецепте не предусмотрено, но для длительного хранения томатный сок нужно разливать только по чистым банкам.

Уточнения

Томатный сок — сок, полученный из томатов (помидоров). Потребляется в виде напитка, а также является ингредиентом для приготовления некоторых коктейлей, таких как «Кровавая Мэри», «Сангрита» и «Мичелада».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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