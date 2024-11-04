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Оригинальный рулет из баклажанов: простой рецепт для всех

1:35
Еда

Рулетики из баклажанов — уже классика, а вот рулет из этих овощей — новая оригинальная идея от экспертов! Такое блюдо получается нежным, сочным и красочным, а приготовить его сможет даже новичок. Оно способно покорить даже тех, кто раньше не любил овощи.

Оригинальный рулет из баклажанов: простой рецепт для всех
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Начните с того, чтобы помыть, обсушить и запечь перец в духовке. Готовность можно определить по чёрным подпалинам на кожице. Горячий перец поместите в пакет, оставьте на 5-10 минут, затем снимите кожицу, удалите семена и разрежьте плоды пополам.

Для рулета лучше выбрать большие и длинные баклажаны. Нарежьте их пластинами толщиной 3-5 мм, смажьте маслом и соевым соусом, выложите на противень с пергаментом и запекайте при температуре 180°C в течение 10-15 минут.

Пока овощи запекаются, мелко нарежьте петрушку и укроп, добавьте к ним измельчённый чеснок и перемешайте.

Для формирования рулета используйте пищевую пленку. Положите на нее первый слой — ломтики баклажанов (2 в длину и 6 в ширину). Посыпьте зеленью с чесноком, посолите и поперчите. Разложите запечённые перцы, оставив 3-4 см свободного пространства для удобного сворачивания. Сверните рулет по ширине с помощью пленки, плотно завернув края.

Оставьте рулет в холодильнике на 3 часа или на ночь — второй вариант предпочтительнее.

Уточнения

Баклажа́н — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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