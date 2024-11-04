Можно ли давать детям рыбные консервы: советы экспертов

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыбные консервы — питательный продукт, который, как и свежая рыба, содержит омега-3 жирные кислоты, магний, йод, железо, витамины и другие полезные элементы. Но можно ли давать консервы детям?

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Специалисты Роскачества считают рыбные консервы достаточно безопасным продуктом благодаря термической обработке, которую они проходят. Однако включение их в рацион детей зависит от возраста.

Для детей младше трех лет существуют специальные рыбные или рыбно-растительные консервы, которые можно вводить в прикорм с восьми месяцев.

«Для детей дошкольного и школьного возраста рекомендуется использовать натуральные консервы из тихоокеанских лососевых рыб для приготовления первых блюд», — отметили эксперты.

При этом специалисты подчеркивают, что перед введением рыбных консервов в рацион важно убедиться в отсутствии у ребенка аллергии на рыбу. Даже при отсутствии реакции консультация с врачом остается необходимой.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

