Можно ли давать детям рыбные консервы: советы экспертов

Рыбные консервы — питательный продукт, который, как и свежая рыба, содержит омега-3 жирные кислоты, магний, йод, железо, витамины и другие полезные элементы. Но можно ли давать консервы детям?
Специалисты Роскачества считают рыбные консервы достаточно безопасным продуктом благодаря термической обработке, которую они проходят. Однако включение их в рацион детей зависит от возраста.
Для детей младше трех лет существуют специальные рыбные или рыбно-растительные консервы, которые можно вводить в прикорм с восьми месяцев.
«Для детей дошкольного и школьного возраста рекомендуется использовать натуральные консервы из тихоокеанских лососевых рыб для приготовления первых блюд», — отметили эксперты.
При этом специалисты подчеркивают, что перед введением рыбных консервов в рацион важно убедиться в отсутствии у ребенка аллергии на рыбу. Даже при отсутствии реакции консультация с врачом остается необходимой.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.
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