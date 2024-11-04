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Можно ли давать детям рыбные консервы: советы экспертов

1:04
Еда

Рыбные консервы — питательный продукт, который, как и свежая рыба, содержит омега-3 жирные кислоты, магний, йод, железо, витамины и другие полезные элементы. Но можно ли давать консервы детям?

Можно ли давать детям рыбные консервы: советы экспертов
Фото: Pixabay is licensed under public domain

Специалисты Роскачества считают рыбные консервы достаточно безопасным продуктом благодаря термической обработке, которую они проходят. Однако включение их в рацион детей зависит от возраста.

Для детей младше трех лет существуют специальные рыбные или рыбно-растительные консервы, которые можно вводить в прикорм с восьми месяцев.

«Для детей дошкольного и школьного возраста рекомендуется использовать натуральные консервы из тихоокеанских лососевых рыб для приготовления первых блюд», — отметили эксперты.

При этом специалисты подчеркивают, что перед введением рыбных консервов в рацион важно убедиться в отсутствии у ребенка аллергии на рыбу. Даже при отсутствии реакции консультация с врачом остается необходимой.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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