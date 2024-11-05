Почему подсолнечное масло не любит холодильник

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

У каждой хозяйки есть свой способ хранения подсолнечного масла. Кто-то ставит бутылку в шкаф, кто-то убирает её в холодильник, а кто-то оставляет на столе рядом с плитой.

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Способ хранения подсолнечного масла напрямую влияет на его качество, напомнили эксперты. Масло не переносит яркий солнечный свет и перепады температур, поэтому хранение в холодильнике или на столе возле плиты — не лучший выбор.

Длительное воздействие света может привести к окислению масла, что сделает его вкус и запах неприятными. Оптимальная температура хранения — от 5 до 20°C.

Таким образом, для сохранения свежести и вкуса масла лучше всего хранить его в кладовой или кухонном шкафу. Бутылка с маслом должна быть всегда плотно закрыта, так как контакт с кислородом также вызывает окисление. Допустимо хранить продукт в пластиковой таре, но предпочтительнее перелить его в стеклянную бутылку тёмного цвета.

Уточнения

Подсо́лнечное ма́сло — растительное масло, получаемое из семян масличных сортов подсолнечника масличного. Наиболее распространённый вид растительного масла в России и на Украине, которые лидируют по его производству в мире.



