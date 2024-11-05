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Почему сушеные грибы — лучший выбор для запасов

1:14
Еда

Правильная заготовка грибов поможет сохранить их пользу на долгий срок. Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова предлагает засушить часть грибов для использования в течение всего года.

Почему сушеные грибы — лучший выбор для запасов
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сушеные грибы остаются отличным источником белка, витаминов группы B, витамина D2, каротиноидов и пищевых волокон. Они содержат мало жиров и углеводов, а их калорийность составляет всего 15-20 ккал, что делает их подходящими для диетического питания.

Сушеные грибы можно добавлять в супы и салаты. В рамках принципа "тарелки" их можно считать овощами и растительными продуктами, что способствует улучшению работы кишечника. Грибы также оказывают положительное влияние на сердце и сосуды, улучшая липидный профиль, отметила Нурия Дианова.

Дианова также подчеркнула, что хитин, содержащийся в грибах, может препятствовать усвоению других микроэлементов. Для лучшего усвоения рекомендуется сначала отварить грибы, затем засушить и, при необходимости, перемолоть. Одним из лучших блюд из сушеных грибов является суп-пюре.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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