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Пять ошибок, которые мешают сварить действительно вкусную пшенную кашу

1:34
Еда

Пшённая каша — одно из самых популярных блюд русской кухни. Её готовят на молоке или воде, добавляют фрукты, ягоды, орехи и даже мясо. Но чтобы каша получилась вкусной и полезной, важно знать несколько секретов её приготовления.

Пять ошибок, которые мешают сварить действительно вкусную пшенную кашу
Фото: commons.wikimedia.org by Thamizhpparithi Maari, CC BY-SA 3.0

Пшённая каша на молоке — традиционное блюдо, знакомое многим с детства. Однако, чтобы каша получилась вкусной и полезной, важно избегать распространённых ошибок.

  1. Одна из главных ошибок — использование яркого пшена. Хотя многие считают, что насыщенно-жёлтое пшено лучше подходит для каши, это не всегда так. Лучше выбирать светлое пшено, которое обладает приятным ароматом.
  2. Ещё одна ошибка — покупка пшена весной. В этот период крупа может быть уже просроченной, что негативно скажется на вкусе каши. Лучше приобретать пшено осенью и зимой.
  3. Перед приготовлением пшено необходимо тщательно промыть, меняя воду до 7-10 раз. Это поможет избавиться от грязи и неприятного привкуса.
  4. Варить пшённую кашу следует в воде, а молоко добавлять только после готовности. Также можно использовать топлёное молоко или жирные сливки для придания каше особого вкуса.
  5. Если хотите получить рассыпчатую кашу, варите её при открытой крышке на сильном огне. Для получения цельных крупинок пшена и кашеобразной консистенции готовьте под крышкой на медленном огне.

Уточнения

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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